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倡議綠色消費 7-11停止提供一次性提網

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
7-ELEVEN積極拓展營運綠實力，超過6500間門市將陸陸續停止提供咖啡及鮮食的一次性免費提網服務。7-ELEVEN提供
7-ELEVEN積極拓展營運綠實力，超過6500間門市將陸陸續停止提供咖啡及鮮食的一次性免費提網服務。7-ELEVEN提供

積極拓展營運綠實力，7-ELEVEN以「地球永續、你我日常」與消費者共同倡議綠色消費，藉由「擴大減塑作法」、「鼓勵自帶」兩大做法與地球共好，12日起全台逾6500間門市將陸續停止提供咖啡及鮮食的一次性免費提網服務，鼓勵消費者自行攜帶購物袋並重複使用。與消費者攜手輕鬆永續愛地球。

7-ELEVEN表示，隨著環保意識提升，許多民眾已養成自備餐具、購物袋的生活習慣，也持續透過「擴大減塑作法」、「鼓勵自帶」兩大作法，自2019年起率通路之先倡議不提供吸管，每年約可減少使用超過4.5億根吸管，相當於可繞地球246圈，不僅如此，今年更於蘭嶼打造「離島減塑未來店」與環保署攜手永續海洋、引進循環杯服務推動減塑旅遊及寶特瓶回收機台，至今已回收超過近萬瓶寶特瓶。

7-ELEVEN指出，為了積極推動綠色消費，自12日起各門市將全面陸續停止提供一次性免費提網服務，現有免費提網視各店庫存狀況用完為止，推估未來一年下來可減少超過354噸的塑膠垃圾產生，相當於711噸碳排放量。

7-ELEVEN也說，為鼓勵民眾自備購物袋使用，爾後民眾消費時忘記攜帶購物袋出門，可於結帳時以加價方式購買更加耐用、好收納的提袋，消費者可依據使用習慣和功能性選擇尺寸，並且能重複使用，進而減少一次性的垃圾產生。

吸管

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