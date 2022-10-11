小孩不睡怎麼辦 精油按摩養成睡前儀式感

就寢時間到，小孩就是不睡覺，讓許多父母苦惱。弘光科大化妝品應用系副教授施珮緹建議，家長可運用精油睡前固定時間按摩，藉由肢體接觸讓孩子放鬆，過程中進行親子對話，進而養成固定時間就寢好習慣。

施珮緹長期精研按摩，著有「嬰幼兒成長按摩與芳療應用」專書，她說，雙薪父母很少有時間跟孩子互動，疫情期間容易讓人煩躁、緊張，她特別教幼兒園的家長透過按摩放鬆、增進親子關係，教學內容以嬰幼兒成長按摩、成人運動舒緩伸展、臉部肌膚、全身舒緩按摩等為主。

「嬰幼兒按摩時間不用太長，即使是1分鐘也可以。」施珮緹指出，嬰幼兒按摩能建立良好的親子關係，因為過程中，家長用雙手撫摸孩子身體跟肌膚親密接觸，讓孩子感受到輕柔撫觸，期間與嬰幼兒說說話，搭配燈光、音樂、精油，瞬間讓親子間放鬆拉近距離。

她提到，日前到幼兒園上課，3到5歲的孩童原本活潑好動，但是在家長按摩時，孩子感到舒服、溫暖，立刻變得安靜，相當神奇。

施珮緹使用10cc的基底油，加入橙花、岩蘭草、薰衣草、甜橙等精油，請家長擦在自己身上先放鬆，接著再幫孩子按摩，過程中，孩子也能聞到精油的香氣。

幫孩子按摩時，可以從拍背開始，沿著脊髓上下滑動能放鬆身體，也能刺激血液循環。施珮緹表示，由於小孩子很容易脹氣，因此，接著能幫孩子按摩腹部，再接下來，是腿部、胸部、臉部。

萬一孩子鼻子不通，可以沿著鼻翼兩側上下按摩，呼吸不順暢，可以拍背、按摩胸前，輕輕的滑動就好，孩子不容易入睡，則可以順著眉毛從在眉頭滑到眉尾，重複的輕輕的滑動按摩。

最好在孩子睡覺前進行，藉由長時間固定時間操作，讓小孩期待按摩時間到來，進而養成固定時間就寢好習慣。