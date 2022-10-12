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愛吃控肉飯的朋友看過來！彰化6間必吃的美味都在這篇裡

聯合新聞網／ MENU美食誌

台灣經典小吃控肉飯，來到彰化怎麼能錯過！

阿宏豬腳爌肉專賣店

彰化縣/花壇鄉

爌肉滷得油亮入味，皮Q肉嫩且不油膩，另外絕對要加上一顆邪惡的半熟蛋，銷魂的蛋液緩緩流出，滿滿的膠質讓你吃完還會想念。（MENU美食誌紅色の美食人生提供）

 

阿泉控肉飯 泉焢肉飯

彰化縣/彰化市

從早餐賣到中午的阿泉焢肉飯，是彰化爌肉飯界中的老字號小吃店，皮Q的爌肉肥肉充滿膠質感，配上古早味醬汁，吃起來不會覺得有負擔。（MENU美食誌Yi Ting ♡提供）

夜市爌肉飯（下午營業）

彰化縣/彰化市

位於彰化市成功路上，每天下午3點開始營業，控肉滷得非常軟爛、入口即化，不會有任何的油膩感，讓人一吃就愛上。（MENU美食誌吳佩佩提供）

阿正爌肉飯

彰化縣/彰化市

從晚上10點開始營業，竹籤將肥肉皮和瘦肉串成一塊，淋上香醇的醬汁，微甜不過鹹、厚實卻不乾柴。（MENU美食誌yummy 提供）

魚市場爌肉飯

彰化縣/彰化市

營業到賣完所以晚來就會吃不到！控肉飯的滷汁很下飯且不會太鹹，皮非常Q彈，可以自由選要偏肥或偏瘦的肉，想吃絕對要早到。（MENU美食誌Kei提供）

A古爌肉飯

彰化縣/彰化市

位於彰化南門市場出口的地方，控肉肥肉的部分像豬腳的口感，不油膩且濃郁，瘦肉入口即化，搭配半熟鴨蛋的蛋汁，整體的層次感令人回味無窮！（MENU美食誌提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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