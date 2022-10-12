聽新聞
test
0:00 / 0:00
愛吃控肉飯的朋友看過來！彰化6間必吃的美味都在這篇裡
台灣經典小吃控肉飯，來到彰化怎麼能錯過！
彰化縣/花壇鄉
爌肉滷得油亮入味，皮Q肉嫩且不油膩，另外絕對要加上一顆邪惡的半熟蛋，銷魂的蛋液緩緩流出，滿滿的膠質讓你吃完還會想念。（MENU美食誌紅色の美食人生提供）
彰化縣/彰化市
從早餐賣到中午的阿泉焢肉飯，是彰化爌肉飯界中的老字號小吃店，皮Q的爌肉肥肉充滿膠質感，配上古早味醬汁，吃起來不會覺得有負擔。（MENU美食誌Yi Ting ♡提供）
彰化縣/彰化市
位於彰化市成功路上，每天下午3點開始營業，控肉滷得非常軟爛、入口即化，不會有任何的油膩感，讓人一吃就愛上。（MENU美食誌吳佩佩提供）
彰化縣/彰化市
從晚上10點開始營業，竹籤將肥肉皮和瘦肉串成一塊，淋上香醇的醬汁，微甜不過鹹、厚實卻不乾柴。（MENU美食誌yummy 提供）
彰化縣/彰化市
營業到賣完所以晚來就會吃不到！控肉飯的滷汁很下飯且不會太鹹，皮非常Q彈，可以自由選要偏肥或偏瘦的肉，想吃絕對要早到。（MENU美食誌Kei提供）
彰化縣/彰化市
位於彰化南門市場出口的地方，控肉肥肉的部分像豬腳的口感，不油膩且濃郁，瘦肉入口即化，搭配半熟鴨蛋的蛋汁，整體的層次感令人回味無窮！（MENU美食誌涒提供）
防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！
以上資訊由MENU美食誌提供，想接收即時美食消息，歡迎搜尋MENU美食誌app！
你還有其他更推薦店家？來下載MENU美食誌加入我們，搜尋你附近的各種美食，或是上傳美食心得跟我們分享！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言