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免費吃「1年份下午茶」！Lady Nara萬聖甜點搞怪現蹤

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
Lady nara針對萬聖節推出「萌鬼當家」、「阿飄椰瘋狂」等品項。圖／Lady nara提供
Lady nara針對萬聖節推出「萌鬼當家」、「阿飄椰瘋狂」等品項。圖／Lady nara提供

2022年萬聖節即將到來，來自曼谷的「Lady nara」繼去年推出呆萌鬼娃後，今年再度以可愛鬼怪為元素，推出萬聖節限定甜點「萌鬼當家」、「阿飄椰瘋狂」等品項，帶來香甜又搞怪的滋味。點購新品還有機會獲得「1年份雙人午茶套餐」，總價值超過萬元。

Lady nara主打大自然花園般的用餐氛圍，本次針對萬聖節所推出的「萌鬼派對Spooky Halloween」系列中，「萌鬼當家」以熔岩泰茶煎餅，搭配上濃郁流心、黑糖珍珠及煉乳，還有造型幽靈點綴，每份380元。「阿飄椰瘋狂」則是以西西里氣泡咖啡為基底，配上骷髏椰奶凍增添尖叫氣息，每杯180元。「歐買尬椰」則是使用鮮艷的紅龍果蝶豆花冰沙，配上藍色眼珠造型的椰奶凍，充滿詭異的氣息，每杯220元。

為慶祝萬聖節與新品上市，即日起至11月6日期間，凡點購萌鬼派對系列新品，並參與拍照活動，活動結束後，統計獲得最高按讚者，可獲得1年份的「雙人午茶套餐兌換券」（共計12張）。

點購新品者，有機會獲得1年份的「雙人午茶套餐」。圖／Lady nara提供
點購新品者，有機會獲得1年份的「雙人午茶套餐」。圖／Lady nara提供

萬聖節 套餐 派對

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