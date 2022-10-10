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比漾廣場周年慶化妝品3000送400 大家電滿萬送1100

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
比漾廣場周年慶10/13起至11/7登場，今年主打化妝品3,000送400，全館累計滿2,000送200，集雅社大家電滿1萬送1,100。圖／比漾廣場提供
比漾廣場周年慶10/13起至11/7登場，今年主打化妝品3,000送400，全館累計滿2,000送200，集雅社大家電滿1萬送1,100。圖／比漾廣場提供

新北周年慶環球購物中心、宏匯廣場啟動後，比漾廣場緊接著在10/13起至11/7登場，今年主打化妝品3,000送400，全館累計滿2,000送200，集雅社大家電端出市場少見的滿1萬送1,100，另首4日再加碼男女童裝、內睡衣、小東區單櫃3,000送400，還有針對百樣商品聯名卡再加碼。

比漾廣場副董周寶文指出，去年疫情消費者偏好電商買東西，但今年民眾回歸到實體，買氣甚至超越2019年。以比漾今年化妝品預購來看，業績成長16%、人潮成長17%。

比漾廣場周年慶首波14天推出化妝品單櫃滿3,000送400贈品券，若使用比漾聯名卡購買指定商品，單一商品最高額外加碼500元。此外，集雅社大家電推出單櫃滿1萬送1,100，是年度換家電最優惠檔期，同時還有全館指定櫃可跨櫃累計滿2,000送200。

另外，adidas在周年慶前夕進駐1樓開幕，除了周年慶期間推出7折起，持比漾卡還有滿3,000送200回饋。周年慶期間，還有LE CREUSET、THERMOS膳魔師、Tefal法國特福、PABLO等11家快閃店進駐。一年一度的「金門物產展」將自10/19起至10/31於9樓宴會廳舉行。

今年周年慶慶比漾卡來店禮以「生活主食」為出發，推出「麵食」、「米食」兩大主食系共7階段的來店禮，精選台灣在地好物，以實際行動支持台灣在地風土人文，發掘各地優質農物產。

另外，板橋大遠百周年慶10/20開跑，但10/13起預購即同享正檔優惠，百貨服飾名品累計滿5,000送500，化妝品內睡衣單筆2,000送200，10/31前單筆1萬再送200。10/31前1樓國際精品單筆1萬送1,000，大家電指定專櫃單筆1萬送1,000，另有高消費加碼禮，百貨服飾累計5萬加送800。還有14大指定銀行全館單筆分期5,500就送200，11大指定銀行刷數位3C(含APPLE、MUJI)單筆分期1萬送500。

adidas在周年慶前夕進駐比漾廣場1樓開幕。圖／比漾廣場提供
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周年慶 化妝品 環球購物中心

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