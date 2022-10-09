聽新聞
test
0:00 / 0:00

金牛肉麵、熗牛肉麵！ 滿漢大餐「Gold系列」辛辣上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
滿漢大餐推出「金牛肉麵」、「熗牛肉麵」。圖／滿漢大餐提供
滿漢大餐推出「金牛肉麵」、「熗牛肉麵」。圖／滿漢大餐提供

經典的滿漢大餐有新口味了！自1983年上市至今的「滿漢大餐」，本季全新推出「Gold系列」，包括有「金牛肉麵」、「熗牛肉麵」等兩種口味，透過黃燈籠辣椒醬、刀口紅油等辛辣元素，提供嗜辣民眾全新的選擇。

滿漢大餐最初由廚藝教母傅培梅指導開發，現有紅燒、清燉等系列口味。全新推出的「Gold系列」，以經典川菜為雛型設計而成。其中「金牛肉麵」擁有黃金色的酸辣風味湯頭，湯底以牛、豬、雞熬煮的高湯為基底，搭配蒜、薑、醋、胡蘿蔔汁與調和香辛料，並特選有「辣椒王」稱號的「黃燈籠辣椒醬」為主味，具有酸甜香辣的層次感。另款新品「熗牛肉麵」加入道地川蜀「刀口紅油」，特選子彈椒、紅花椒及青花椒炒製而成，麻辣中帶有香氣，顯現川菜麻辣鮮香的特色。

除了湯頭之外，Gold系列麵體使用非油炸直麵條，寬度為2mm，更能吸附湯汁滋味。另外也使用特選牛腱肉肉塊，增添品嚐的食感。目前滿漢大餐Gold系列已於7-11開賣，11月25日起於康是美販售，每碗售價89元。

「熗牛肉麵」添加有刀口紅油，適合嗜辣民眾。圖／滿漢大餐提供
「熗牛肉麵」添加有刀口紅油，適合嗜辣民眾。圖／滿漢大餐提供
湯頭金黃、添加有黃燈籠椒的「金牛肉麵」。圖／滿漢大餐提供
湯頭金黃、添加有黃燈籠椒的「金牛肉麵」。圖／滿漢大餐提供

7-11

延伸閱讀

花蓮伴手禮推薦！道地雲南口味，「苦茶油酸豆辣椒」酸爽脆口太下飯

老店轉型再出發 高坑牛肉店盼成為金門飲食文化園區

牛肉麵一級戰區！台北萬華24小時隨到隨吃，100元牛肉麵、牛雜麵，酸菜、牛油自加爽吃，必加辣牛油升級好好味

六福萬怡「豐融紅燒牛肋麵」喜獲國際牛肉麵銅牌獎！限時推第2碗再5折，每日限量僅50碗

相關新聞

雖是植物卻肉汁飽滿 想嘗試「未來肉」的網友這麼說！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議「未來肉」相關話題，帶您了解網友對於未來肉嘗試意願的正反意見觀點。

金牛肉麵、熗牛肉麵！ 滿漢大餐「Gold系列」辛辣上桌

經典的滿漢大餐有新口味了！自1983年上市至今的「滿漢大餐」，本季全新推出「Gold系列」，包括有「金牛肉麵」、「熗牛肉...

全聯無極限！台北、台中率先打造「迪卡儂」店中店 300款運動用品就近買

全聯有夠狂，暨引進「生活良好」、「MUJI無印良品」等日系品牌打造一站買齊個是生活所需的店中店之後，這次再宣布引進全台最...

23春夏巴黎時裝周／SHIATZY CHEN吹60風 大玩七巧板

SHIATZY CHEN 2023 春夏系列大秀於巴黎時裝周期間透過線上型態發表 ，設計總監王陳彩霞以「䫑巧」為本季主題...

下載三創生活App拿250元商圈優惠券 消費再抽iPhone 14

三創生活今年再度舉辦「忠孝新生商圈趣」商圈活動，邀集館內外超過150家品牌、店家，只要從即日起至11月5日活動期間下載三...

「飛花落院」500盤獲佳績！3大姊妹店加送蛤蠣、海卷燒

號稱「台中最美餐廳」的無菜單日式料理餐廳「飛花落院」，在2022第二屆「500盤」評鑑中，獲得6盤肯定，其中「旬味釜飯」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。