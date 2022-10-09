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金牛肉麵、熗牛肉麵！ 滿漢大餐「Gold系列」辛辣上桌
經典的滿漢大餐有新口味了！自1983年上市至今的「滿漢大餐」，本季全新推出「Gold系列」，包括有「金牛肉麵」、「熗牛肉麵」等兩種口味，透過黃燈籠辣椒醬、刀口紅油等辛辣元素，提供嗜辣民眾全新的選擇。
滿漢大餐最初由廚藝教母傅培梅指導開發，現有紅燒、清燉等系列口味。全新推出的「Gold系列」，以經典川菜為雛型設計而成。其中「金牛肉麵」擁有黃金色的酸辣風味湯頭，湯底以牛、豬、雞熬煮的高湯為基底，搭配蒜、薑、醋、胡蘿蔔汁與調和香辛料，並特選有「辣椒王」稱號的「黃燈籠辣椒醬」為主味，具有酸甜香辣的層次感。另款新品「熗牛肉麵」加入道地川蜀「刀口紅油」，特選子彈椒、紅花椒及青花椒炒製而成，麻辣中帶有香氣，顯現川菜麻辣鮮香的特色。
除了湯頭之外，Gold系列麵體使用非油炸直麵條，寬度為2mm，更能吸附湯汁滋味。另外也使用特選牛腱肉肉塊，增添品嚐的食感。目前滿漢大餐Gold系列已於7-11開賣，11月25日起於康是美販售，每碗售價89元。
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