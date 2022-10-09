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全聯無極限！台北、台中率先打造「迪卡儂」店中店 300款運動用品就近買
全聯有夠狂，暨引進「生活良好」、「MUJI無印良品」等日系品牌打造一站買齊個是生活所需的店中店之後，這次再宣布引進全台最大運動用品量販店法商「迪卡儂」，同樣以店中店專區模式陳列，提供更多消費者平實卻又不失質感的好物，讓喜愛運動的民眾，可以更輕易購買到運動商品。
根據教育部體育署資料指出，台灣運動消費支出每年高達千億元，其中以運動裝備消費支出占比最高。看好疫情催化宅家運動風潮持續盛行，全聯積極拓展新客層，特別引進「迪卡儂」運動商品，目前首波以門市面積較大的2家門市測試設立專區，分別為「台北南港旗艦店」與「台中潭子中山店」，選品則挑選「迪卡儂」熱銷品項為主，販售品類約20種、品項數超過300樣，不論是登山露營、球拍用具還是有氧健身、運動恢復等用品，且售價皆與「迪卡儂」店鋪相同。
全聯這幾年不斷引進新品牌吸引年輕客層，像是加入「MUJI無印良品」能提供像是保養、文具、紡織等品項；而「迪卡儂」則能補足全聯運動商品缺口，達成互補效益，目前2家門市剛測試即吸引消費者矚目，其中又以衣服、毛巾、能量水果軟糖等為熱銷商品。更棒的是，於店內購買迪卡儂商品也可參與全聯各種檔期活動優惠。連假期間正在進行中的「家家購物節」，使用「全支付」全額支付單筆每滿1,000元，最高可享10%福利點回饋，趁機買運動用品更划算。
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