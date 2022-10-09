快訊

六家「不能倒」銀行資本吃鱉！股債市崩跌 僅這1家穩住

體操／世界盃土耳其挑戰賽 蕭佑然奪鞍馬國際賽首金

國慶北返車潮塞在國道上 部分路段晚間「紅爆」車速剩20多公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全聯無極限！台北、台中率先打造「迪卡儂」店中店 300款運動用品就近買

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
首波以門市面積較大的2家門市測試設立專區，購買「迪卡儂」商品也可參與全聯各種檔期活動優惠。圖／全聯福利中心提供
首波以門市面積較大的2家門市測試設立專區，購買「迪卡儂」商品也可參與全聯各種檔期活動優惠。圖／全聯福利中心提供

全聯有夠狂，暨引進「生活良好」、「MUJI無印良品」等日系品牌打造一站買齊個是生活所需的店中店之後，這次再宣布引進全台最大運動用品量販店法商「迪卡儂」，同樣以店中店專區模式陳列，提供更多消費者平實卻又不失質感的好物，讓喜愛運動的民眾，可以更輕易購買到運動商品。

根據教育部體育署資料指出，台灣運動消費支出每年高達千億元，其中以運動裝備消費支出占比最高。看好疫情催化宅家運動風潮持續盛行，全聯積極拓展新客層，特別引進「迪卡儂」運動商品，目前首波以門市面積較大的2家門市測試設立專區，分別為「台北南港旗艦店」與「台中潭子中山店」，選品則挑選「迪卡儂」熱銷品項為主，販售品類約20種、品項數超過300樣，不論是登山露營、球拍用具還是有氧健身、運動恢復等用品，且售價皆與「迪卡儂」店鋪相同。

全聯這幾年不斷引進新品牌吸引年輕客層，像是加入「MUJI無印良品」能提供像是保養、文具、紡織等品項；而「迪卡儂」則能補足全聯運動商品缺口，達成互補效益，目前2家門市剛測試即吸引消費者矚目，其中又以衣服、毛巾、能量水果軟糖等為熱銷商品。更棒的是，於店內購買迪卡儂商品也可參與全聯各種檔期活動優惠。連假期間正在進行中的「家家購物節」，使用「全支付」全額支付單筆每滿1,000元，最高可享10%福利點回饋，趁機買運動用品更划算。

選品挑選以「迪卡儂」熱銷品項為主，品項數超過300樣。圖／全聯福利中心提供
選品挑選以「迪卡儂」熱銷品項為主，品項數超過300樣。圖／全聯福利中心提供
全聯以店中店專區模式陳列營造氛圍，並融合全聯平價概念，提供更多消費者平實卻又不失質感的好物。圖／全聯福利中心提供
全聯以店中店專區模式陳列營造氛圍，並融合全聯平價概念，提供更多消費者平實卻又不失質感的好物。圖／全聯福利中心提供

無印良品 品牌 教育部

延伸閱讀

露營正夯 十一假期打卡熱

限時2天！全聯「家家購物節」用「全支付」滿千送千點

成都世乒賽 掀體育「新藍海」

基隆今年最後一場大型徵才6日登場 提供1000工作機會

相關新聞

雖是植物卻肉汁飽滿 想嘗試「未來肉」的網友這麼說！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議「未來肉」相關話題，帶您了解網友對於未來肉嘗試意願的正反意見觀點。

全聯無極限！台北、台中率先打造「迪卡儂」店中店 300款運動用品就近買

全聯有夠狂，暨引進「生活良好」、「MUJI無印良品」等日系品牌打造一站買齊個是生活所需的店中店之後，這次再宣布引進全台最...

23春夏巴黎時裝周／SHIATZY CHEN吹60風 大玩七巧板

SHIATZY CHEN 2023 春夏系列大秀於巴黎時裝周期間透過線上型態發表 ，設計總監王陳彩霞以「䫑巧」為本季主題...

下載三創生活App拿250元商圈優惠券 消費再抽iPhone 14

三創生活今年再度舉辦「忠孝新生商圈趣」商圈活動，邀集館內外超過150家品牌、店家，只要從即日起至11月5日活動期間下載三...

「飛花落院」500盤獲佳績！3大姊妹店加送蛤蠣、海卷燒

號稱「台中最美餐廳」的無菜單日式料理餐廳「飛花落院」，在2022第二屆「500盤」評鑑中，獲得6盤肯定，其中「旬味釜飯」...

沖繩來回免1萬！ 星宇航空「日本機票最高降5000元」

隨著台灣邊境即將於10月13開放，許多民眾也以做好出發日本的打算。近期「星宇航空」為回饋會員，於雙十連假期間推出折扣碼優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。