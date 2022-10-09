全聯無極限！台北、台中率先打造「迪卡儂」店中店 300款運動用品就近買

全聯有夠狂，暨引進「生活良好」、「MUJI無印良品」等日系品牌打造一站買齊個是生活所需的店中店之後，這次再宣布引進全台最大運動用品量販店法商「迪卡儂」，同樣以店中店專區模式陳列，提供更多消費者平實卻又不失質感的好物，讓喜愛運動的民眾，可以更輕易購買到運動商品。

根據教育部體育署資料指出，台灣運動消費支出每年高達千億元，其中以運動裝備消費支出占比最高。看好疫情催化宅家運動風潮持續盛行，全聯積極拓展新客層，特別引進「迪卡儂」運動商品，目前首波以門市面積較大的2家門市測試設立專區，分別為「台北南港旗艦店」與「台中潭子中山店」，選品則挑選「迪卡儂」熱銷品項為主，販售品類約20種、品項數超過300樣，不論是登山露營、球拍用具還是有氧健身、運動恢復等用品，且售價皆與「迪卡儂」店鋪相同。