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23春夏巴黎時裝周／SHIATZY CHEN吹60風 大玩七巧板

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
夏姿・陳SHIATZY CHEN於2023春夏系列巴黎時裝周期間發表全新「䫑巧DEXTERITY」系列。圖／SHIATZY CHEN提供
夏姿・陳SHIATZY CHEN於2023春夏系列巴黎時裝周期間發表全新「䫑巧DEXTERITY」系列。圖／SHIATZY CHEN提供

SHIATZY CHEN 2023 春夏系列大秀於巴黎時裝周期間透過線上型態發表 ，設計總監王陳彩霞以「䫑巧」為本季主題，以東西方皆流傳已久的七巧板（Tangram）為靈感，象徵著設計過程中許多充滿意念與巧思而發著光的「點」、延伸出「線」、最後構成充滿巧思的「面」，成就聰明又活潑的全新系列。 大秀更選在台北流行音樂中心拍攝，以幾何建築結構模擬山巒的不規則起伏，引導富有生命力的光影與本季「䫑巧」主題相互輝映。

七巧板是幾何形狀的基礎，SHIATZY CHEN運用三角形、方形、梯形等形狀重新解構、組合服裝。肩帶線條交錯出稜角形狀、SHIATZY字體錯位拼接膝上裙、梯形解構多層次裙裝以及由「七」片裁片所構成的多層次經典立領洋裝等，為本系列創造出富有獨特立體感的層次變化。而60年代的西式復古輪廓，更為迷你裙套裝、H-line方形結構網狀外套等經典單品注入灑脫的風貌。開版布花以波普藝術（Pop Art）鮮明大膽的筆觸詮釋幾何線條，並融入具東方意象的天堂鳥與蘭花剪影，幻化為充滿感性的藝術風格。

色彩的運用也環繞數字「七」：以象徵著春夏的活力與歡愉的7種鮮豔色彩組成主基調。品牌最具代表性的刺繡工藝本季亦沒缺席：包括蘇繡中「網繡」的綁紗技法、極致的手繡針法於烏干紗上勾勒出幾何圖形的鏤空美學，再與挽繡、打籽繡等相互交織，與布料相映散發細膩的立體面度之美。

飾品配件也延續七巧板概念，以俐落簡明的線條重新拆接，呈現出饒富趣味且獨樹一幟的設計巧思。本季鞋款以羅馬鞋款與瑪莉珍平底鞋為概念，拆卸式的設計呼應自由創意的60年代精神。包款更將中式三角窗花應用於皮料上，以三角鏤空切割及幾何壓紋巧妙融合中西文化的特色。

由「七」片裁片所構成的多層次經典立領洋裝為本系列創造出富有獨特立體感的層次變化。圖／SHIATZY CHEN提供
由「七」片裁片所構成的多層次經典立領洋裝為本系列創造出富有獨特立體感的層次變化。圖／SHIATZY CHEN提供
開版布花以波普藝術（Pop Art）鮮明大膽的筆觸重新定義幾何圖形，並融入具東方意象的天堂鳥與蘭花剪影。圖／SHIATZY CHEN提供
開版布花以波普藝術（Pop Art）鮮明大膽的筆觸重新定義幾何圖形，並融入具東方意象的天堂鳥與蘭花剪影。圖／SHIATZY CHEN提供
本季以七巧板為靈感起點，運用三角形、方形、梯形等形狀重新解構詮釋，將幾何圖形拼砌出的奇思妙想建築在時裝之中。圖／SHIATZY CHEN提供
本季以七巧板為靈感起點，運用三角形、方形、梯形等形狀重新解構詮釋，將幾何圖形拼砌出的奇思妙想建築在時裝之中。圖／SHIATZY CHEN提供
夏姿・陳SHIATZY CHEN於2023春夏系列巴黎時裝周期間發表全新「䫑巧DEXTERITY」系列。圖／SHIATZY CHEN提供
夏姿・陳SHIATZY CHEN於2023春夏系列巴黎時裝周期間發表全新「䫑巧DEXTERITY」系列。圖／SHIATZY CHEN提供
夏姿・陳SHIATZY CHEN於2023春夏系列巴黎時裝周期間發表全新「䫑巧DEXTERITY」系列。圖／SHIATZY CHEN提供
夏姿・陳SHIATZY CHEN於2023春夏系列巴黎時裝周期間發表全新「䫑巧DEXTERITY」系列。圖／SHIATZY CHEN提供
精巧的刺繡花卉圖騰輕柔恣意地倚躺著，與布料相映散發細膩的立體面度之美。圖／SHIATZY CHEN提供
精巧的刺繡花卉圖騰輕柔恣意地倚躺著，與布料相映散發細膩的立體面度之美。圖／SHIATZY CHEN提供
肩帶線條交錯出稜角形狀的立體剪裁背心，搭配SHIATZY字體錯位拼接膝上裙。圖／SHIATZY CHEN提供
肩帶線條交錯出稜角形狀的立體剪裁背心，搭配SHIATZY字體錯位拼接膝上裙。圖／SHIATZY CHEN提供
60年代俏麗西式的復古輪廓融合充滿個性的幾何線條，經典迷你裙套裝點綴菱形鏤空設計。圖／SHIATZY CHEN提供
60年代俏麗西式的復古輪廓融合充滿個性的幾何線條，經典迷你裙套裝點綴菱形鏤空設計。圖／SHIATZY CHEN提供

巴黎 時裝周

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