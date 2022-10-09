23春夏巴黎時裝周／SHIATZY CHEN吹60風 大玩七巧板

SHIATZY CHEN 2023 春夏系列大秀於巴黎時裝周期間透過線上型態發表 ，設計總監王陳彩霞以「䫑巧」為本季主題，以東西方皆流傳已久的七巧板（Tangram）為靈感，象徵著設計過程中許多充滿意念與巧思而發著光的「點」、延伸出「線」、最後構成充滿巧思的「面」，成就聰明又活潑的全新系列。 大秀更選在台北流行音樂中心拍攝，以幾何建築結構模擬山巒的不規則起伏，引導富有生命力的光影與本季「䫑巧」主題相互輝映。

七巧板是幾何形狀的基礎，SHIATZY CHEN運用三角形、方形、梯形等形狀重新解構、組合服裝。肩帶線條交錯出稜角形狀、SHIATZY字體錯位拼接膝上裙、梯形解構多層次裙裝以及由「七」片裁片所構成的多層次經典立領洋裝等，為本系列創造出富有獨特立體感的層次變化。而60年代的西式復古輪廓，更為迷你裙套裝、H-line方形結構網狀外套等經典單品注入灑脫的風貌。開版布花以波普藝術（Pop Art）鮮明大膽的筆觸詮釋幾何線條，並融入具東方意象的天堂鳥與蘭花剪影，幻化為充滿感性的藝術風格。

色彩的運用也環繞數字「七」：以象徵著春夏的活力與歡愉的7種鮮豔色彩組成主基調。品牌最具代表性的刺繡工藝本季亦沒缺席：包括蘇繡中「網繡」的綁紗技法、極致的手繡針法於烏干紗上勾勒出幾何圖形的鏤空美學，再與挽繡、打籽繡等相互交織，與布料相映散發細膩的立體面度之美。