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下載三創生活App拿250元商圈優惠券 消費再抽iPhone 14
三創生活今年再度舉辦「忠孝新生商圈趣」商圈活動，邀集館內外超過150家品牌、店家，只要從即日起至11月5日活動期間下載三創生活App，即可擁有三創生活館內指定櫃位以及館外合作店家的限量優惠大禮包，除了大家最愛的商圈美食外，還有像是舒壓按摩、劇本殺、專業顯微鏡、望遠鏡等特色店家，一網打盡忠孝新生商圈好康優惠。
消費者下載三創生活App、註冊成為三創生活會員後，即可於App內的「商圈趣」看到優惠清單，內含可於商圈使用的限量50元與100元的「好友券」，以及限量100元的「三創券」，享滿額消費優惠；另外，三創內與商圈眾多店家也齊推眾多獨家優惠，拿著App就能按圖索驥消費享折扣或贈禮。
活動期間，凡三創生活App會員下載大禮包並使用至少1次抵用券或優惠券，有機會抽中iPhone 14、Switch等多項好禮。習慣使用信用卡消費的消費者，於活動期間到指定店家，透過「聯合信用卡處理中心」刷卡機完成信用卡刷卡消費不限金額，即可於簽單下方獲得「忠孝」、「新生」、「三創」字樣活動簽單，憑活動簽單並出示三創會員另可兌換限量禮品，集越多禮越大。
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