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「飛花落院」500盤獲佳績！3大姊妹店加送蛤蠣、海卷燒
號稱「台中最美餐廳」的無菜單日式料理餐廳「飛花落院」，在2022第二屆「500盤」評鑑中，獲得6盤肯定，其中「旬味釜飯」更獨拿4盤，為單一菜色之最。為慶祝獲得評審肯定，10月10日起，同集團姊妹品牌「一頭牛日式燒肉」推出消費加贈「塔香起司海卷燒」（價值198元）；「八豆食府精緻鍋物」、「八豆食府壽喜燒」也各享免費加贈冰鮮蛤蠣盤、鍋物免費升級等不同優惠。
「飛花落院」所屬的「麻葉餐飲集團」已有25年歷史，旗下規劃有「一頭牛日式燒肉」、「八豆食府壽喜燒」、「八豆食府精緻鍋物」等餐飲品牌。並歷經10年規劃，於2021年4月耗資2億，打造出結合禪意美學空間與美食饗宴的「飛花落院」，主打預約式無菜單日式料理。在聯合報500輯於9月30日所公佈的「500盤」評鑑中，飛花落院的「旬味釜飯」、「素套餐壽司拼盤」、「炸新社香菇綠竹筍配蘿蔔泥」均成功獲選，共計獲得6盤佳績。
本屆500盤中，單一菜色獲得最多盤數的「旬味釜飯」，會隨季節變換而有不同版本。以日本Anaori石墨鍋煮出的米飯為基礎，本季也運用蒲燒鰻、日本豐洲市場的林屋海苔、季節時蔬、剝皮青龍椒、蘋果絲瓜、長豆及響皮一起拌入米飯中，帶來溫暖的記憶。「素套餐壽司拚盤」則隨著四季不同有主題菜單；「炸新社香菇綠竹筍配蘿蔔泥」的香菇、竹筍、蘿蔔均源自台中新社小農，將天婦羅炸出清脆口感，再以蘿蔔泥覆蓋搭配，細細品味大地的豐饒。
為慶祝飛花落院獲得500盤佳績，麻葉餐飲集團自10月10日至10月31日，也推出姊妹品牌內用慶祝優惠。參與社群網站互動，「一頭牛日式燒肉」贈「塔香起司海卷燒」1份，價值198元；「八豆食府精緻鍋物」贈「冰鮮蛤蠣盤」1份，價值109元；「八豆食府壽喜燒」免費升級鍋物，價值87元，讓民眾為自己加菜、共享獲獎喜悅。
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