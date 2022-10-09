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沖繩來回免1萬！ 星宇航空「日本機票最高降5000元」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
星宇航空推出雙十限定優惠。圖／本報資料照
星宇航空推出雙十限定優惠。圖／本報資料照

隨著台灣邊境即將於10月13開放，許多民眾也以做好出發日本的打算。近期「星宇航空」為回饋會員，於雙十連假期間推出折扣碼優惠，另外搭配10、11月日本線機票降價，台北－沖繩來回9,264元、台北－東京13,506元，最大降幅達5,000元。

受到油價、通貨膨脹等諸多因素影響，台日之間的機票較過去明顯調漲，連帶影響旅客出遊意願。但星宇航空近期傳出日本線於10、11月全面降價，最大降幅5,000元。另外在10月10日22:10前，還提供會員專屬折扣碼「DOUBLETENTHDAY」優惠，搭乘指定期間航班，可折價1,010元。（適用出發日期為11月15日後）

根據「布萊N機票達人」在臉書粉絲團公佈的消息，星宇航空降價搭配折扣碼後，台北－沖繩來回9,264元、台北－東京13,506元，另外大阪來回14,126元、福岡來回12,654元。布萊N機票達人也建議，「不要堅持一定要選可用折扣碼的日期，基本上選在10月或11月，應該隨便都很容易比票價飛天的12月以後的日子便宜很多」。

機票 日本 沖繩

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