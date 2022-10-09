不可能水晶也能這麼潮吧！周湯豪粉紅頭帥秀Swarovski

新世代偶像藝人周湯豪，向來時尚造型皆能引領潮流話題，此次特地與奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）合作，演繹全新Swarovski首飾，打破性別框架與局限，在一系列精緻搶眼的設計中注入更多元的中性風格，玩轉結合異材質元素，透過不同的水晶切割方式與金屬練飾巧妙結合，多元自由地演繹出與眾不同的個性光芒。

周湯豪表示，其實他不論是日常穿搭亦或是舞台演出都喜歡以舒適、簡單自然爲主，透過搭配閃爍亮眼的首飾來凸顯整體造型感，創視覺焦點。他表示平時最常選擇配戴的款式幾乎都是設計簡單，但不失造型感並且閃耀奪目的項鍊或手鍊，像是這次配戴的Swarovski Dextera手鍊或是以一整排透明方形切割Swarovski水晶排列而成的Millenia項鍊。靈感源於品牌工業造型傳統的Dextera項鍊，以密鑲Swarovski水晶打造一個個相連的金屬環節，帥氣搶眼，是他認為最能展現風格女子個性魅力的配件。 Dextera鍊墜，6,350元。圖／施華洛世奇提供 藝人周湯豪演繹Swarovski水晶首飾。圖／施華洛世奇提供 Constella戒指，6,350元。圖／施華洛世奇提供 Millenia手鍊，11,000元。圖／施華洛世奇提供 Dextera大圈耳環，4,250元。圖／施華洛世奇提供 Constella耳釘，3,450元。圖／施華洛世奇提供 Dextera項鍊，13,000元。圖／施華洛世奇提供 藝人周湯豪演繹Swarovski水晶首飾。圖／施華洛世奇提供 Ortyx個性戒指，5,450元。圖／施華洛世奇提供