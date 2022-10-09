冰品第2杯10元！COLD STONE雙十優惠 送傳說對決虛寶

繼今年9月推出首波聯名活動後，酷聖石冰淇淋（COLD STONE）與傳說對決聯名第二波活動即將於10月10日起開跑，除了推出傳說對決聯名冰淇淋「歡樂禮盒」，還有滿額贈虛寶活動。另外在10月10日當天，還有冰淇淋第2杯10元的限時優惠。

10月10日起於直營門市開賣的聯名冰淇淋「歡樂禮盒」，包含經典口味「草莓美莓」、「愛戀巧克力」、「宇治莓好」、「餅乾超載了」以及夢幻雙色口味「棉花糖冰淇淋mix草莓冰淇淋」、「香奶冰淇淋mix鐵觀音冰淇淋」。搭配限定傳說對決6周年提盒，隨盒附贈「傳說對決虛寶刮刮卡」，張張有獎任選角色造型，加碼送傳說對決獨家人氣角色杯墊，每組680元，售完為止。