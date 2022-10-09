今冬華麗回歸滑雪場！FENDI滑雪服限量版滿滿logo力！

準備好今年華麗回歸滑雪場了嗎？FENDI推出2022-23秋冬滑雪服限量版Capsule系列，以出人意料的方式重新詮釋FENDI本季秋冬男女裝系列的重點，將在秀場伸展台上欣賞到的品牌代表性設計密碼，變成滑雪服和配飾上的搶眼細節，在山區運動也能展現FENDI的迷人風格。

女款滑雪服外套採用淺灰色、海軍藍和黑色的配色，搭配紅色車縫線和白色細節和拉鍊，裝飾低調的同色系FF logo圖案；滑雪裝的保暖填充材料為再生鴨毛，可雙面穿著，採用義大利Aquafil公司的環保回收ECONYL®紗線製作表面布料，兼具防風防水特性。內搭貼身衣物也裝飾FF logo圖案或FENDI O’Lock鍊條圖案，並以回收再生的萊卡布料製成，採用無車縫設計貼合身材曲線。新款合身剪裁夾克採用三層軟殼布料，在萊卡布料加上一層防風防水薄膜和絨毛兼顧運動表現的同時，又能讓衣服的整體廓形更加柔美貼身。