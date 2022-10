天后瑪莉亞凱莉首跨界設計珠寶 攜手蕭邦打造鑽石蝴蝶

翩翩起舞的蝴蝶,可能象徵比翼雙飛的愛情,也有時候代表溫暖的春日將至。不過對於瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)而言,1997年推出的音樂專輯《美麗花蝴蝶》(Butterfly)無疑是她事業與人生的一大里程碑,也是她開始蛻變為如蝴蝶般破繭而出、重獲新生的象徵。出道逾30年、影響並啟發後世音樂發展甚為深遠的瑪麗亞凱莉,首度跨界珠寶設計,與瑞士精品品牌蕭邦(CHOPARD)攜手,推出以「公平採礦」認證符合倫理道德標準金質打造的全新蝴蝶高級珠寶,包括一款項鍊、一對耳環和一枚戒指。

蝴蝶是蛻變的象徵,也代表著瑪麗亞凱莉演藝事業長盛不衰的蓬勃活力。蕭邦聯合總裁兼藝術總監卡羅琳舍費爾(Caroline Scheufele)與瑪麗亞凱莉的合作始自2020年12月時。適逢瑪莉亞凱莉的經典熱門單曲「All I want for Christmas is you 」榮獲鑽石唱片認證,她想到以璀璨的鑽石銘誌這個重要時刻,同時表達她對蕭邦遵循倫理道德標準的價值理念的認同,因而提出合作的想法。