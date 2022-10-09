快訊

MLB／費城人淘汰紅雀 普荷斯、莫里納生涯終戰敲安收尾

蘭嶼上百人群毆事件警逮6人偵訊 網傳吸毒滋事疑帶風向

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天后瑪莉亞凱莉首跨界設計珠寶 攜手蕭邦打造鑽石蝴蝶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
瑪麗亞凱莉配戴Chopard X Mariah Carey全新系列珠寶。圖／蕭邦提供
瑪麗亞凱莉配戴Chopard X Mariah Carey全新系列珠寶。圖／蕭邦提供

翩翩起舞的蝴蝶，可能象徵比翼雙飛的愛情，也有時候代表溫暖的春日將至。不過對於瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）而言，1997年推出的音樂專輯《美麗花蝴蝶》（Butterfly）無疑是她事業與人生的一大里程碑，也是她開始蛻變為如蝴蝶般破繭而出、重獲新生的象徵。出道逾30年、影響並啟發後世音樂發展甚為深遠的瑪麗亞凱莉，首度跨界珠寶設計，與瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD）攜手，推出以「公平採礦」認證符合倫理道德標準金質打造的全新蝴蝶高級珠寶，包括一款項鍊、一對耳環和一枚戒指。

蝴蝶是蛻變的象徵，也代表著瑪麗亞凱莉演藝事業長盛不衰的蓬勃活力。蕭邦聯合總裁兼藝術總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）與瑪麗亞凱莉的合作始自2020年12月時。適逢瑪莉亞凱莉的經典熱門單曲「All I want for Christmas is you 」榮獲鑽石唱片認證，她想到以璀璨的鑽石銘誌這個重要時刻，同時表達她對蕭邦遵循倫理道德標準的價值理念的認同，因而提出合作的想法。

系列珠寶設計以蝴蝶為主角，設計細節融入巧思：不對稱的蝴蝶耳環一左一右在面部兩側展開翅膀，如音符旋律低飛耳畔，蝶翼造型耳環下方由一串圓形切割和心形切割鑽石組成吊墜，猶如星光閃爍；項鍊上的心形圖案在配戴時恰好落在胸前心臟位置，暗喻「唱出心聲」；傳達手語訊息的戒指，一如她隨歌曲旋律不斷變化的招牌手勢。系列作品運用不同切工的鑽石與「公平採礦」認證符合倫理道德標準的18K白金，由蕭邦工作坊施展精湛專業工藝，讓金屬呈現柔滑如絲的質感。

Chopard X Mariah Carey白K金鑲鑽耳環。圖／蕭邦提供
Chopard X Mariah Carey白K金鑲鑽耳環。圖／蕭邦提供
瑪麗亞凱莉與蕭邦聯合總裁暨藝術總監卡羅琳舍費爾。圖／蕭邦提供
瑪麗亞凱莉與蕭邦聯合總裁暨藝術總監卡羅琳舍費爾。圖／蕭邦提供
Chopard X Mariah Carey白K金鑲鑽項鍊。圖／蕭邦提供
Chopard X Mariah Carey白K金鑲鑽項鍊。圖／蕭邦提供
Chopard X Mariah Carey白K金鑲鑽項鍊。圖／蕭邦提供
Chopard X Mariah Carey白K金鑲鑽項鍊。圖／蕭邦提供
Chopard X Mariah Carey白K金鑲鑽耳環。圖／蕭邦提供
Chopard X Mariah Carey白K金鑲鑽耳環。圖／蕭邦提供
瑪麗亞凱莉配戴Chopard X Mariah Carey全新系列珠寶。圖／蕭邦提供
瑪麗亞凱莉配戴Chopard X Mariah Carey全新系列珠寶。圖／蕭邦提供
Chopard X Mariah Carey白K金鑲鑽耳環。圖／蕭邦提供
Chopard X Mariah Carey白K金鑲鑽耳環。圖／蕭邦提供
Chopard X Mariah Carey白K金鑲鑽項鍊。圖／蕭邦提供
Chopard X Mariah Carey白K金鑲鑽項鍊。圖／蕭邦提供

鑽石 倫理 珠寶

延伸閱讀

接棒瑪麗亞凱莉 死侍拉喜劇天王搞笑歡慶耶誕

趙孟姿x CHOPARD 為珠寶戴出屬於自己的故事

Chopard加持！大熱女團aespa全方位閃耀

阿北「公園爽遛蝴蝶」！手輕輕一揮10隻白蝶就圍著他起舞 直擊片曝網看呆

相關新聞

雖是植物卻肉汁飽滿 想嘗試「未來肉」的網友這麼說！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議「未來肉」相關話題，帶您了解網友對於未來肉嘗試意願的正反意見觀點。

今冬華麗回歸滑雪場！FENDI滑雪服限量版滿滿logo力！

準備好今年華麗回歸滑雪場了嗎？FENDI推出2022-23秋冬滑雪服限量版Capsule系列，以出人意料的方式重新詮釋F...

天后瑪莉亞凱莉首跨界設計珠寶 攜手蕭邦打造鑽石蝴蝶

翩翩起舞的蝴蝶，可能象徵比翼雙飛的愛情，也有時候代表溫暖的春日將至。不過對於瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）而言，...

周年慶開跑！新光三越首日業績上看15億 提到「周年慶」就想到這些關鍵字

一年一度的百貨周年慶陸續開跑，多家百貨一開店就湧入大量人潮，新光三越周年慶本月6日登場，單日即繳出逾15.5億元佳績，較去年成長約5%，創周年慶業績新高。台北101也在開跑首2周，業績就比去年同期增加3成。

美不勝收景點盡在台東 網友熱議六大旅遊勝地

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「台東景點」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的台東六大旅遊景點排行。

還在煩惱一早起床要吃什麼嗎？中式早餐品項網友最愛它

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「中式早餐」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的八大中式早餐品項網路聲量排行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。