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天后瑪莉亞凱莉首跨界設計珠寶 攜手蕭邦打造鑽石蝴蝶
翩翩起舞的蝴蝶，可能象徵比翼雙飛的愛情，也有時候代表溫暖的春日將至。不過對於瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）而言，1997年推出的音樂專輯《美麗花蝴蝶》（Butterfly）無疑是她事業與人生的一大里程碑，也是她開始蛻變為如蝴蝶般破繭而出、重獲新生的象徵。出道逾30年、影響並啟發後世音樂發展甚為深遠的瑪麗亞凱莉，首度跨界珠寶設計，與瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD）攜手，推出以「公平採礦」認證符合倫理道德標準金質打造的全新蝴蝶高級珠寶，包括一款項鍊、一對耳環和一枚戒指。
蝴蝶是蛻變的象徵，也代表著瑪麗亞凱莉演藝事業長盛不衰的蓬勃活力。蕭邦聯合總裁兼藝術總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）與瑪麗亞凱莉的合作始自2020年12月時。適逢瑪莉亞凱莉的經典熱門單曲「All I want for Christmas is you 」榮獲鑽石唱片認證，她想到以璀璨的鑽石銘誌這個重要時刻，同時表達她對蕭邦遵循倫理道德標準的價值理念的認同，因而提出合作的想法。
系列珠寶設計以蝴蝶為主角，設計細節融入巧思：不對稱的蝴蝶耳環一左一右在面部兩側展開翅膀，如音符旋律低飛耳畔，蝶翼造型耳環下方由一串圓形切割和心形切割鑽石組成吊墜，猶如星光閃爍；項鍊上的心形圖案在配戴時恰好落在胸前心臟位置，暗喻「唱出心聲」；傳達手語訊息的戒指，一如她隨歌曲旋律不斷變化的招牌手勢。系列作品運用不同切工的鑽石與「公平採礦」認證符合倫理道德標準的18K白金，由蕭邦工作坊施展精湛專業工藝，讓金屬呈現柔滑如絲的質感。
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