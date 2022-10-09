連「歌劇魅影」都喊卡 解封倒數 劇場的春天為什麼沒來

解封倒數，台灣進入後疫情時代，理應復甦的劇場表演，卻未迎來欣欣向榮的春天。紐約百老匯金牌長壽劇「歌劇魅影」喊卡，台灣劇團近來也有多齣戲劇宣布停演或縮減場次，包括被北藝中心視為開幕季壓軸的大戲「NEXEN 未來密碼」。表演藝術界分析，疫情期間民眾養成看Netflix等串流平台的習慣，搶走觀眾看戲時間。如今劇團要能吸引觀眾，必須創造新的體驗；在飯店、餐廳等非典型劇場進行的「沉浸式演出」，將成為後疫情時代引領潮流的戲劇形式。

疫情期間常有劇團因確診宣布停演，如今疫情威脅解除，劇團停演的危機卻未解除。八月以來有多檔劇場作品宣布停演，理由卻是因票房不佳。兩廳院藝術總監劉怡汝分析，今年多檔上半年節目因疫延期延到下半年，再遇上台北表演藝術中心開幕祭出多檔大戲，許多重量級製作「擠在一起」互打，但觀眾胃口與口袋有限。而從長遠來看，Netflix等串流平台在疫情期間崛起，和劇團搶觀眾眼球。對於後疫情時代的劇場來說，串流平台是不可忽視的對手。

疫情也改變觀眾的買票習慣。劉怡汝觀察，因為疫情的不確定性，過去劇場盛行的早鳥票退燒，觀眾甚至會等到首演口碑出來後再決定是否捧場。果陀文創製作人陳郁敏認為，這種轉變造成劇團無法準確預估票房。過去劇團在首演前便可判斷票房好壞，但如今觀眾習慣等首演口碑再進場，而劇團根據過去習慣判斷票房，往往在首演前發現票房不佳、便決定停演設下停損點，導致停演增加。

故事工廠藝術總監林佳鋒觀察，近期票房亮眼的戲劇表演多屬帶給觀眾嶄新體驗的節目，比方可以邊看戲邊喝酒、飲食的演出，或是在飯店、餐廳等非典型劇場進行的沉浸式展演。故事工廠最近也將與話題電影「咒」合作，結合戲劇表演、電音趴、派對與靈異探險，打造一個全新型態的沉浸式演出。

果陀文創劇場上半年推出「沉浸式餐廳劇場」，以餐廳為劇場量身打造情境式愛情喜劇「我們分手吧」，讓顧客一邊享用套餐一邊欣賞舞台劇。陳郁敏表示，「我們分手吧」口碑發酵、票房幾乎完售，可望成為常態演出的定目劇。果陀文創再接再厲推出新作「時光明信片」，以台北知名古蹟餐廳「一號糧倉」為舞台打造沉浸式餐廳劇場。

陳郁敏認為，後疫情時代的劇場觀眾更強調互動與體驗感，各種型態的「沉浸式劇場」將會持續發展。而「沉浸式劇場」吸引的是過去不進劇場的觀眾，根據果陀的問卷調查，這些非傳統劇場觀眾期待劇場可以出現在地下街、老房子、飯店等空間，也將推動台灣劇場的百花齊放。

疫情時期，台灣劇團推出多場線上演出。如今進入後疫情時代，劇場作品還需要「虛實並進」、實體表演同時結合線上演出嗎？劇場界指出，線上演出拍攝成本相當高，劇團付出的成本和收益不成比例，除非官方贊助，否則民間劇團要「虛實並進」有困難。但在未來的「元宇宙時代」，數位展演將是劇團不能忽視的潮流，必須早做準備。

根據審計部報告，國表藝去年辦理付費線上表演節目計11檔，預計售票數10850張，實際售票數2487張，達成率僅兩成三。其中以衛武營的「進口人類新城」節目，預計售票數4400張，實際售票數81張，達成率不到2%最低；兩廳院的「戰爭之王」節目，預計售票數3千張，實際售票數374張，達成率僅12%為次低。

兩廳院藝術總監劉怡汝指出，從荷蘭引進的「戰爭之王」線上展演在當地擁有高票房、台灣卻慘淡；而同樣是線上展演，進劇院看大螢幕演出的「劇院特映版」也比在家看3C螢幕票房更好。她認為這代表台灣觀眾仍重視「大家一起看戲」的參與感，不習慣自己一人在家上網看。但經歷疫情，線上演出已成為另一種選項，兩廳院為此翻新劇院設備，也修改表演契約為線上演出做準備。

故事工廠藝術總監林佳鋒則表示，劇場線上版若要吸引人，拍攝成本相當昂貴，影片導演甚至會取代劇場導演的主導地位。劉怡汝也說，光是劇場作品線上化不夠，必須整個翻轉改為線上觀眾設計，這樣的線上劇場才會吸引人。