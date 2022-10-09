2022台北時裝周時尚大秀 六設計師72套作品同台秀創意
2022台北時裝周時尚大秀昨日晚間甫於台北表演藝術中心與線上同步舉辦，今年共有六組台灣設計師品牌ALLENKO3、BOB Jian、Claudia Wang、DANIEL WONG、JENN LEE與WooLeeX帶來最新作品，現場並有具俊曄、Ella陳嘉樺、李霈瑜、J.Sheon、休杰楷、楊銘威等明星名人出席星光大道。
本次六組設計師、72套作品中，Claudia Wang以Play Ground為靈感，藉由花卉圖騰、飄逸線條、挖空抽皺設計，帶來男女皆可搭配的無性別時裝。JENN LEE則從以打破規則的龐克精神為脈絡，以淘汰的塑身衣成為Up-cycled系列的重製素材，而WooLeeX則是將80年代美式復古漫畫的風格表現出New School的造型搭配。DANIEL WONG使用了流線形W變形Logo、並以金屬拉鍊定調整體裝飾色感，最終開啟黑白意象的探索壯遊。BOB Jian則參考1970年代Disco風格，大量使用刺繡亮片並搭配色彩飽和的布料，以營造閃耀、浮誇的舞台效果。
而大秀結束後，10月9、10兩天，於台北表演藝術中心2樓太陽廳還將展出設計師今年作品與介紹，同時2022台北時裝周再與東區商圈串聯，集結超過20家風格店家與miclub風格市集，並將提供消費者活動專屬限定體驗。
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