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強大修復能量！香奈兒奢華極萃肽金賦活油添加自癒精萃

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒奢華極萃肽金賦活油／15ML／20,790元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華極萃肽金賦活油／15ML／20,790元。圖／香奈兒提供

年齡帶來的老化，讓許多人總追求最頂級的抗老保養品，來讓肌膚能維持年輕光采。而香奈兒也長期投注研究於肌膚衰老現象，發現肌膚衰老的三大現象，從起始、增殖到常駐，而其中使用高效且有用的抗老保養品，有助於肌膚建立防禦能力，因此香奈兒推出全新香奈兒奢華極萃肽金賦活油，擁有最高濃度的五月梵尼蘭與珍貴精油純度，讓滋養效果雙倍加乘。

香奈兒奢華極萃肽金賦活油中，含有來自香奈兒馬達加斯加戶外實驗室栽培的五月五月梵尼蘭，自梵尼蘭果實中汲取先進活性成分，幫助肌膚肌膚賦活，此次升級版更加入喜馬拉雅朱玉雪當藥。

香奈兒研究團隊探訪不丹的旅程中，發現天然植株喜馬拉雅朱玉雪當藥，僅能於天然環境中生長，花期3年，由人工採集，透過專屬萃取專利植萃，並有訂製的複合活性成分「三胜肽及四胜肽」，對抗肌膚老化。

從包裝上就展現奢華訂製感，香奈兒奢華極萃肽金賦活油裝載在金色按壓瓶身內，每次使用只要一滴，不含香料也散發獨特氣味，一接觸肌膚，就能快速吸收．達到修護油的保養效果，可在精華液前使用，或疊擦香奈兒奢華極萃能量肽金露，讓抗老保養的過程，充滿完整的儀式感。

香奈兒奢華極萃肽金賦活油／15ML／20,790元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華極萃肽金賦活油／15ML／20,790元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華極萃肽金賦活油／15ML／20,790元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華極萃肽金賦活油／15ML／20,790元。圖／香奈兒提供

香奈兒 抗老

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