BLACKPINK Jennie Lisa私服解密 原來這網站有得收！

隨著韓國娛樂席捲全世界,韓風時尚也正無聲席捲街頭目光。日前八月甫成立,由ART HAUS、ARTIFACTS、ASPORT共同成立的精品電商品牌THE SPAACE,近日再精選推薦多個韓國設計師品牌,包含KIMHĒKIM、ADER ERROR、SJYP,過往曾分別為BLACKPINK、少女時代或Red Velvet等團員造型,進而帶人前進韓系時尚潮流最中心。

其中像是BLACKPINK成員Lisa與Red Velvet成員Joy等女星的私下愛牌KIMHĒKIM是於2014年在巴黎成立。其設計師Kiminte曾於BALENCIAGA工作,融合韓國街頭潮流與法式浪漫為其特色,實驗性的精神讓品牌改造服裝輪廓或元素例如本季就將招牌蝴蝶結元素放大或錯置,出現在腰帶、或拼接丹寧夾克上,進而帶出玩趣。

曾為BLACKPINK成員Jennie穿著的ADER ERROR則相當神秘,中性風格的品牌由來自廣告、建築、室內設計與餐飲等領域的多位設計師組成、並從未於公眾前曝光。以無性別的風格為訴求的ADER ERROR,其特色為放大既有輪廓、解構拼貼與用色大膽,本季單品則帶來不規則下擺、變形Logo等亮點,例如寬肩輪廓、深灰色調的西裝下擺便具有奇趣的鋸齒狀,另外特色單品還包含將網帽與品牌標語結合的卡車司機帽,俏皮、無性別、四季皆能運用造型。