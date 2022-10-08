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凱旋門當伸展台！周杰倫霸氣搶秀Balenciaga 23春大衣
近年時尚圈頗流行「機場時尚」，將明星名人在出入境機場時的輕鬆穿搭，帶出日常生活的實用感。日前甫前往巴黎時裝周的周杰倫，昨日再於IG秀出多組質感視覺，並搶先穿上Balenciaga 23春秀大衣，展現如總裁般的時髦霸氣！
在IG中兩則貼文中，周杰倫先後寫下「哥的機場穿搭 你們喜歡哪張呢」，以及「把停機坪當作哥走秀的舞台」，並特別註記了Balenciaga官方帳號，並有大量名人、好友留言，如魔術師威爾蔡留言「這舞台有屌」、911的春風則留下生火emoji貼圖，粉絲也大量留言「這麼好看的造型可以再拍個MV或者雜誌了誒」、「哥走到哪裡哪裡就是舞台」，值得留意的是，其中一張黑白照片背景更在巴黎地標凱旋門前，將巴黎大道當成自己的伸展台，十足闊氣。兩則貼文至今累積共吸讚破36萬次與超過2,200則貼文、互動熱烈。
原來周杰倫搶先試穿原來是Balenciaga的23春季Garde-Robe雙排扣長大衣。Garde-Robe原指中世紀古堡房間的意思，其用途為存放收納貴重物品。先前五月時，Balenciaga曾在紐約證券交易所發表此一系列，包含西裝套裝、成衣、大衣外套都經過重新設計、賦予極簡輪廓，並不帶有任何品牌標誌或細節，進而帶出低調、跨季節的實穿可能。
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