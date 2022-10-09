周年慶開跑！新光三越首日業績上看15億 提到「周年慶」就想到這些關鍵字
image source：pexels
文／陳羿郿
一年一度的百貨周年慶陸續開跑，多家百貨一開店就湧入大量人潮，新光三越周年慶本月6日登場，單日即繳出逾15.5億元佳績，較去年成長約5%，創周年慶業績新高。台北101也在開跑首2周，業績就比去年同期增加3成。
新光三越周年慶首日破15億 台北101增三成
新光三越是百貨龍頭，南西店更是指標性大店， 總經理吳昕陽也特別現身南西店迎賓。吳昕陽表示，今年1至9月業績較去年成長2成，業績、來客數已超越疫情前水準，全年業績有信心再創高，超越原訂目標830億元。
新光三越表示，化妝品、服飾、家用及3C等各業種買氣沸騰，首波6店（台北南西店、台中中港店、桃園站前店、嘉義垂楊店、台南中山店及高雄三多店）業績預估超越15.5億元，年增5%，創週年慶業績新高。
微風廣場則預估，今年業績會達50億，比去年多2成；台北101更在周年慶開跑首2周，業績就比去年同期增加3成。
周年慶最愛「優惠、滿額贈、回饋」
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，看到「百貨周年慶」的關鍵字出現統一時代百貨、優惠、滿額贈、回饋等。顯見消費者相當關注周年慶檔期，各大品牌祭出的打折優惠活動。網友也表示，「今天去南西，整棟只有一樓化妝品人潮洶湧，其他樓沒什麼人啊」、「趁週年慶買起來」、「感覺會兩手空空進去，兩手滿滿的出來」。
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2022年09月07日至2022年10月06日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『周年慶』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。
*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
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