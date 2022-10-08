快訊

本土+44,467、境外+67、死亡+76 共12縣市破千例

馬斯克建議台灣納入中國特別行政區 綠委籲抵制特斯拉

怕高通膨吃掉退休金 到底該存多少…專家算給你聽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西班牙「糖烤鴨」躍上星菜單！渥達尼斯台、西同步換菜

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
慕舍酒店結合米其林餐廳推出一泊一食慕舍星動假期與一泊二食慕舍星饗宴假期住房專案。圖／慕舍酒店提供
慕舍酒店結合米其林餐廳推出一泊一食慕舍星動假期與一泊二食慕舍星饗宴假期住房專案。圖／慕舍酒店提供

「像在西班牙陽光下的熱情奔放，接著走進主廚後院，來到聖山綠野…」慕舍酒店三度摘星的米其林餐廳Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊即日起推出新菜色，主人家這麼形容菜色意境。這5道新菜式，也是慕舍渥達尼斯與西班牙總店首次同步換菜。

除了固定不變的前兩道焦糖臘腸捲、MOLINO後院，從「綠野」到「燎原」，菜名與風味完美又充滿奇趣的起承轉合，視覺有如野火重生的「燎原」，油脂鮮嫩的鮭魚撒上魚鬆，佐搭烤過散置的珠蔥，口感極巧、又別有逸趣；進入「驕陽」，龍蒿醋淹漬的玉女番茄艷如暖陽，鱒魚卵泥為主軸的伯那西醬和龍蒿油融合，伴隨著台灣工藝「千秋陶坊」手工打造的食器，黝黑岩石切面，展現內柔外剛的新風貌。

「蔥容」則以台灣在地韭蔥為主體，卻完全吃不出韭蔥的嗆鼻辛辣，而是天然清甜，再以台灣特有檳榔樹拓印的客製盤盛裝，玩轉台灣新趣味。

「豐收」則是復刻古代游牧民族的「馬鞍醃肉」的原理，以早期盛行的Carpaccio世界名菜工法，重現薄切生肉冷盤的技巧，主廚以生魚片取代生牛肉，台灣紅條石斑醃製後夾入日式海帶做成魚捲、切成薄片，上方再使用煙燻奶油、自製蒔蘿油與檸檬泡泡搭配，酸甜清新。

讓人印象深刻的「糖烤鴨」，其實是西班牙式傳統烤鴨的變奏曲，以木瓜、鯷魚、橄欖油醃漬玫瑰鴨三日，再以半釉汁、魚子醬做潤飾，嘗來不似鴨肉、更像是豐潤的粉肝，伴隨著小麥纖維粉、蜂蜜、dry wine包裹的雞肝球，搭配松露泥享用，兩盤美點、艷驚嘗鮮客。

這套新菜完整呈現於午晚宴Fine Dining，午間套餐3,280元+10%、晚間套餐4,680元+10%。此外，Hotel Mvsa慕舍酒店也結合Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊推出住房專案，包含聯名世界七大酒莊酩酒品酩、三度摘星的午或晚宴，一泊一食10,566元起、一泊二食11,888元起。

新主菜之一的「糖烤鴨」為西班牙式傳統烤鴨的變奏曲，伴隨一旁雞肝球，搭配松露泥享用。圖／慕舍酒店提供
新主菜之一的「糖烤鴨」為西班牙式傳統烤鴨的變奏曲，伴隨一旁雞肝球，搭配松露泥享用。圖／慕舍酒店提供
「蔥容」使用台灣在地韭蔥為主體，米其林主廚以巴斯克區的料理手法展現韭蔥不為人知的從容與優雅。圖／慕舍酒店提供
「蔥容」使用台灣在地韭蔥為主體，米其林主廚以巴斯克區的料理手法展現韭蔥不為人知的從容與優雅。圖／慕舍酒店提供
「豐收」以早期盛行的Carpaccio世界名菜工法，重現薄切生肉冷盤技術，將漁獲醃製保存寓意秋收，再以素燒的陶盤象徵秋季豐收的大地。圖／慕舍酒店提供
「豐收」以早期盛行的Carpaccio世界名菜工法，重現薄切生肉冷盤技術，將漁獲醃製保存寓意秋收，再以素燒的陶盤象徵秋季豐收的大地。圖／慕舍酒店提供
「驕陽」以玉女番茄入菜，如同照耀山谷的豔陽為山峰染上金光，也可比擬西班牙本店於群山環抱的渥達尼斯小鎮。圖／慕舍酒店提供
「驕陽」以玉女番茄入菜，如同照耀山谷的豔陽為山峰染上金光，也可比擬西班牙本店於群山環抱的渥達尼斯小鎮。圖／慕舍酒店提供

西班牙

延伸閱讀

萬里蟹正當時！國慶遊北海岸吃美食 可抽抵用券、住宿券

宜蘭／早餐必吃這味！魚丸米粉湯頭爽口散發濃郁蝦米香氣

呼叫「雙、十、國、慶」！ 「11+1姓名優惠」對中就享燒肉5折、門票買一送一、大蛤鮑魚干貝吃到飽

「板橋凱撒X新板希爾頓」6餐廳滿千折200！再抽iPhone新機

相關新聞

新飯店開箱／台中李方艾美「套房」最夯！調價前搶先住

幾經波折的台中李方艾美酒店終於順利試營運，並預計年底前開幕，業者透露，明年將會調整售價，要超值、搶鮮體驗新飯店，可趁此刻...

西班牙「糖烤鴨」躍上星菜單！渥達尼斯台、西同步換菜

「像在西班牙陽光下的熱情奔放，接著走進主廚後院，來到聖山綠野…」慕舍酒店三度摘星的米其林餐廳Molino de Urdá...

FRANCK MULLER高登鐘表50周年聯名三軸陀飛輪極罕誘客

一個人50歲，是「知天命」之年，而一個品牌經營有成五十載，自然更是值得慶賀的重要時刻。新加坡創立的高登鐘表集團今年適逢五...

「芝士檸檬塔」用喝的！甲文青開工優惠 3天10元加購

連鎖手搖飲品牌甲文青雙十節推出全新飲品「芝士檸檬塔」，當芝士的鹹甜遇上檸檬大王，當夢幻甜品變成手搖飲，呼應「喝的甜點」新...

日本人氣排行「起司風味布丁」首度來台！PABLO換秋味

秋意漸濃，甜點也要換季，曾經在日本當地躍上PABLO店內人氣銷售排行榜的「起司風味布丁」首度在台販售，一次推出起司布丁、...

首屆桃園鮮奶節今開幕 小牛、牧草卷及農事體驗超好玩

第一屆2022桃園鮮奶節國慶3天連假於楊梅秀才休閒農業區舉行，3天皆有不同主題，活動現場有許多豆、奶製品、美食，更有可愛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。