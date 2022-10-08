西班牙「糖烤鴨」躍上星菜單！渥達尼斯台、西同步換菜

「像在西班牙陽光下的熱情奔放，接著走進主廚後院，來到聖山綠野…」慕舍酒店三度摘星的米其林餐廳Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊即日起推出新菜色，主人家這麼形容菜色意境。這5道新菜式，也是慕舍渥達尼斯與西班牙總店首次同步換菜。

除了固定不變的前兩道焦糖臘腸捲、MOLINO後院，從「綠野」到「燎原」，菜名與風味完美又充滿奇趣的起承轉合，視覺有如野火重生的「燎原」，油脂鮮嫩的鮭魚撒上魚鬆，佐搭烤過散置的珠蔥，口感極巧、又別有逸趣；進入「驕陽」，龍蒿醋淹漬的玉女番茄艷如暖陽，鱒魚卵泥為主軸的伯那西醬和龍蒿油融合，伴隨著台灣工藝「千秋陶坊」手工打造的食器，黝黑岩石切面，展現內柔外剛的新風貌。

「蔥容」則以台灣在地韭蔥為主體，卻完全吃不出韭蔥的嗆鼻辛辣，而是天然清甜，再以台灣特有檳榔樹拓印的客製盤盛裝，玩轉台灣新趣味。

「豐收」則是復刻古代游牧民族的「馬鞍醃肉」的原理，以早期盛行的Carpaccio世界名菜工法，重現薄切生肉冷盤的技巧，主廚以生魚片取代生牛肉，台灣紅條石斑醃製後夾入日式海帶做成魚捲、切成薄片，上方再使用煙燻奶油、自製蒔蘿油與檸檬泡泡搭配，酸甜清新。

讓人印象深刻的「糖烤鴨」，其實是西班牙式傳統烤鴨的變奏曲，以木瓜、鯷魚、橄欖油醃漬玫瑰鴨三日，再以半釉汁、魚子醬做潤飾，嘗來不似鴨肉、更像是豐潤的粉肝，伴隨著小麥纖維粉、蜂蜜、dry wine包裹的雞肝球，搭配松露泥享用，兩盤美點、艷驚嘗鮮客。