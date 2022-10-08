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FRANCK MULLER高登鐘表50周年聯名三軸陀飛輪極罕誘客
一個人50歲，是「知天命」之年，而一個品牌經營有成五十載，自然更是值得慶賀的重要時刻。新加坡創立的高登鐘表集團今年適逢五十周年，並與重要合作夥伴、日內瓦高級鐘表品牌FRANCK MULLER一同推出了五款Vanguard Revolution 3 Skeleton紀念腕表，展現時光積累的豐碩成果。
高登鐘表執行長Jeremy Lim林日耀先生為此表示，雙方都擁有共同的價值觀，也造就高登鐘表與FRANCK MULLER融洽的合作關係，「我希望透過此次紀念性的合作，能為彼此開啟更多令人期待的可能性。」
事實上，FRANCK MULLER最早曾在2004年推出Revolution 3三軸陀飛輪。有別於傳統陀飛輪在單一軸心上運行，Revolution 3三軸陀飛輪共具備三層經精密設計、精巧組裝的三層框架，分別以1分鐘、8分鐘與60分鐘轉一圈的速率運行，在快慢的節奏之間，是一顆時時運作、魔幻的小宇宙。同時陀飛輪兩側的飛返式指針，則將顯示1分鐘與8分鐘陀飛輪框架的運行過程，而由461個零件組成的MVT FM 2030 SMR-VS手上鍊機芯更具備10日長動能，將在面盤的12點鐘方向顯示，精密、閃耀、而且運行長效。
五款Vanguard Revolution 3 Skeleton紀念腕表，將各自鑲嵌梯形切割鑽石、紅寶石與祖母綠寶石，並搭多彩或酷黑鏤空面盤，同時Vanguard系列本身獨特的酒桶型立體表殼，更展現了FRANCK MULLER精湛的寶石鑲嵌工藝，五款皆為全世界限量一只，極其珍稀，價格則可親洽高登鐘表台北老爺形象店或高登鐘表高雄義享形象店。
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