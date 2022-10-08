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日本人氣排行「起司風味布丁」首度來台！PABLO換秋味
秋意漸濃，甜點也要換季，曾經在日本當地躍上PABLO店內人氣銷售排行榜的「起司風味布丁」首度在台販售，一次推出起司布丁、杏桃起司布丁、芋泥起司布丁及栗子起司布丁四種口味。
此外，和栗（栗子）是日本秋天的當季食材之一，秋天的栗子特別飽滿香甜，秋天是芋頭成熟的季節，PABLO順應當令食材，再次聯手歐洲百年果餡大廠「比利時愛迪亞ALDIA」，全新推出「PABLO 栗子藍莓迷你起司塔」秋季限定甜品；粉絲號稱零負評、每個528元的「芋頭麻糬鮮奶酪起司塔」也再度回歸，此為芋泥控經典不敗的口袋名單，每一口都能吃到滿滿的芋頭顆粒。
PABLO初秋推出品牌獨家研發的「起司風味布丁」，跟目前門市販售的塔類商品全然不同，採純手工新鮮現做，將新鮮牛奶、鮮奶油、起司、果凍粉等食材混合拌勻冷卻後即完成，製成過程中不加一滴水，口感質地細緻滑順。以原味起司布丁為基底，上層搭配PABLO經典的杏桃醬果泥、及當季最佳風味栗子及芋頭食材餡料，變化出首波在台上市的四種新風味。
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