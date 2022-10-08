日本人氣排行「起司風味布丁」首度來台！PABLO換秋味

秋意漸濃，甜點也要換季，曾經在日本當地躍上PABLO店內人氣銷售排行榜的「起司風味布丁」首度在台販售，一次推出起司布丁、杏桃起司布丁、芋泥起司布丁及栗子起司布丁四種口味。

此外，和栗（栗子）是日本秋天的當季食材之一，秋天的栗子特別飽滿香甜，秋天是芋頭成熟的季節，PABLO順應當令食材，再次聯手歐洲百年果餡大廠「比利時愛迪亞ALDIA」，全新推出「PABLO 栗子藍莓迷你起司塔」秋季限定甜品；粉絲號稱零負評、每個528元的「芋頭麻糬鮮奶酪起司塔」也再度回歸，此為芋泥控經典不敗的口袋名單，每一口都能吃到滿滿的芋頭顆粒。