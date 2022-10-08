首屆桃園鮮奶節今開幕 小牛、牧草卷及農事體驗超好玩

第一屆2022桃園鮮奶節國慶3天連假於楊梅秀才休閒農業區舉行，3天皆有不同主題，活動現場有許多豆、奶製品、美食，更有可愛小牛在現場跟民眾互動及牧草卷、花田可拍攝網美照，還有親子手DIY；桃園市長鄭文燦今出席開幕式表示，桃園是北部酪農產業最大產地，藉活動向民眾推廣秀才休閒農業區的周邊資源。

由桃市府農業局與楊梅區公所共同籌辦的，受疫情影響，今年終於順利舉行，今天開幕以「醇白嘉年華」為題，搭配光點馬戲特技演出，雖然下著小雨仍不減民眾出遊心情；鄭文燦指出，桃園是北部乳牛產業最大產地，一年有5億元產值。今天在秀才休閒農業區，除了有乳製品，更有豆製品等美食，也邀請鄰近觀光工廠一同參與，搭配周邊步道及客家餐廳，讓民眾能有豐富體驗。

農業局表示，園區集結農會、產銷班及在地小農設攤，分產業、教育、美食及養生、永續館4大主題，讓民眾品嘗美食同時，也能認識鮮奶生產、製造等過程，更能近距離觀賞小牛，還有壓頭就會發出叫聲的「壓頭牛」讓民眾有互動體驗；園區的花田、牧草卷也能拍出漂亮網美照。

楊梅區長邱世源指出，現場近3甲的休耕農地是向民間農家借用，雖然只有短短3天，不過卻很開心楊梅有辦活動的場域，希望能將鮮奶節便楊梅主軸活動，再搭配周邊的休閒步道及未來的河岸親水區，相信會是完整性很夠的農業區。