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新飯店開箱／台中李方艾美「套房」最夯！調價前搶先住

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
位居高樓層，可收數大城市美景的健身中心。圖／李方艾美酒店提供
位居高樓層，可收數大城市美景的健身中心。圖／李方艾美酒店提供

幾經波折的台中李方艾美酒店終於順利試營運，並預計年底前開幕，業者透露，明年將會調整售價，要超值、搶鮮體驗新飯店，可趁此刻。

台中李方艾美酒店的前身是「金沙百貨」，位於台中火車站前方，城區中最高建築，不少網友笑稱「走逛歷史街區也不怕迷路，最高處就是指引回飯店的路。」李方酒店管理集團2015年購入後，只留鋼構，其他全部打掉重練，2019年完工、預計開幕卻又遇到疫情卡關，直至日前疫情趨穩才開門試營運。

選擇萬豪酒店集團旗下的「Le Méridien」品牌，原因是「業主希望融入更多在地文化」，酒店共計25樓、規劃有228間客房，每間客房13坪起跳，主要以「玻璃帷幕」與「圓形」兩個主軸呼應建築，隨處可見地毯上浮現台中市花山櫻花，客房沙發與二樓餐廳的地毯都崁入了日據時期的台中市徽，撞色的抱枕上繪有鐵軌等，都可見到「在地」元素。

除了在地，也展現奢華又不張揚的品牌文化。像是房間內以兩種金屬色表現層次感；牆邊像扇門、打開來卻是超廣角的法式穿衣鏡；垂落的球型燈則是老師傅吹製的手工燈，每顆大小略有差異，垂落灑照間、大小光影反襯出不規則的美感。

業者透露，試營運至今，最受歡迎的是僅17間的套房，以及可俯瞰車站的房型，「小小人高度的玻璃上，總有小指印、小唇印，小朋友最喜歡貼著玻璃看火車進站出站，房間裡就可遛小孩。」

嘗鮮客最愛的打卡熱點之一，則是大廳。酒店大廳設有各種造型、材質的桌椅，有如頂級家具的展示區，各自獨立卻又優雅相容，可以擇一所愛、點杯咖啡，看著過往人群。其中最亮眼的長型白色沙發，有如米袋層層堆疊，也被視為象徵昔日台中米倉的過往；中央區積木概念的桌椅，每張皆可挪移，頗有趣味；中央裝置藝術則是不銹鋼打造有如巨型萬花筒，每個角度皆可窺見不一樣的風景，以及自己。

李方艾美酒店表示，預估至年底平均目標房價約4,500元，目標住房率可達七成；國境開啟後，客群結構也將回歸國際體系的飯店水準，預估歐美及日韓旅客約占50%，港澳星馬約20%，國內旅客約占20%。

地址：台中市中區建國路111號

訂房：04-2224-0888轉訂房組

有如米袋層層堆疊的沙發，全球僅此一張。記者羅建怡／攝影
有如米袋層層堆疊的沙發，全球僅此一張。記者羅建怡／攝影
可俯瞰車站的房型最受小小孩歡迎。記者羅建怡／攝影
可俯瞰車站的房型最受小小孩歡迎。記者羅建怡／攝影
右下角崁入的是日據時期的台中市徽。記者羅建怡／攝影
右下角崁入的是日據時期的台中市徽。記者羅建怡／攝影
飯店大廳除了各式圓形燈飾，還有樣式材質各不同的沙發椅，現代繽紛的色彩，也顯得活力十足。圖／李方艾美酒店提供
飯店大廳除了各式圓形燈飾，還有樣式材質各不同的沙發椅，現代繽紛的色彩，也顯得活力十足。圖／李方艾美酒店提供
酒店聳立於老城區，走逛到哪都不怕迷路。圖／李方艾美酒店提供
酒店聳立於老城區，走逛到哪都不怕迷路。圖／李方艾美酒店提供
大廳櫃台垂掛的圓形燈，皆出自老師傅手工吹製。記者羅建怡／攝影
大廳櫃台垂掛的圓形燈，皆出自老師傅手工吹製。記者羅建怡／攝影
大廳中央的沙發椅可重組，搭配圓形燈飾，更顯大氣。記者羅建怡／攝影
大廳中央的沙發椅可重組，搭配圓形燈飾，更顯大氣。記者羅建怡／攝影

酒店 台中市 套房

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