香茅綠、霧灰色吸睛！Pixel 7、Pixel 7 Pro、Google Pixel Watch全色系實機搶先看
Google年度旗艦機Pixel 7、Pixel 7 Pro，以及旗下首款智慧手錶Google Pixel Watch正式在台亮相，Google Pixel 7系列搭載新一代Google Tensor G2晶片，為運算攝影帶來更進階的體驗；Google Pixel Watch則將原本Fitbit健康與健身領域強項整合Google的各項實用服務，打造隨身健康生活幫手。
Google這次也搶先在新機上市之前，亮相了全系列商品，Pixel 7系列這次除了經典的曜石黑、雪花白色，另外都推了一款搶眼新色，其中Pixel 7的香茅綠色相當可愛，是帶點黃綠色的年輕色彩；Pixel 7 Pro的霧灰色則是成熟大人風格，使用加了點綠的時尚灰綠色，搭配金色系的邊框與背面鏡頭區金屬飾條，相當優雅。
而許多民眾相當期待的Google Pixel Watch，圓弧造型相當搶眼，實際看錶面比想像中的再大上一些，但邊框也比想像中再粗了一點，較適合搭配深色系的錶面內容，視覺上邊框比較不會太突兀。與41mm的Apple Watch Series 8相比，Google Pixel Watch的錶面配戴起來整體又稍微有存在感一些。可惜的是原有搭配的錶帶色系中規中矩，感覺一定要加購其他色系錶帶才行。
想要在10月13日開賣當天就入手全套新品，即日起可於Google商店及台灣大哥大門市、myfone購物、 PChome Online、momo購物網、蝦皮商城等通路趕快預購，Google Pixel 7建議售價18,990元起，Pixel 7 Pro建議售價26,990元起，Google Pixel Watch建議售價10,900元起。
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