快訊

很多癌症都是在50歲被發現！30、40、50、60歲健檢最該注意的事

時機敏感！北韓醞釀第七次核試爆之際 試驗場附近發生地震

曾犯5度性侵少女 獨臂男入獄及治療17年後返家 社群瘋傳小心

香茅綠、霧灰色吸睛！Pixel 7、Pixel 7 Pro、Google Pixel Watch全色系實機搶先看

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Google年度旗艦機Pixel 7、Pixel 7 Pro，以及旗下首款智慧手錶Google Pixel Watch正式在台亮相。記者黃筱晴／攝影
Google年度旗艦機Pixel 7、Pixel 7 Pro，以及旗下首款智慧手錶Google Pixel Watch正式在台亮相。記者黃筱晴／攝影

Google年度旗艦機Pixel 7、Pixel 7 Pro，以及旗下首款智慧手錶Google Pixel Watch正式在台亮相，Google Pixel 7系列搭載新一代Google Tensor G2晶片，為運算攝影帶來更進階的體驗；Google Pixel Watch則將原本Fitbit健康與健身領域強項整合Google的各項實用服務，打造隨身健康生活幫手。

Google這次也搶先在新機上市之前，亮相了全系列商品，Pixel 7系列這次除了經典的曜石黑、雪花白色，另外都推了一款搶眼新色，其中Pixel 7的香茅綠色相當可愛，是帶點黃綠色的年輕色彩；Pixel 7 Pro的霧灰色則是成熟大人風格，使用加了點綠的時尚灰綠色，搭配金色系的邊框與背面鏡頭區金屬飾條，相當優雅。

而許多民眾相當期待的Google Pixel Watch，圓弧造型相當搶眼，實際看錶面比想像中的再大上一些，但邊框也比想像中再粗了一點，較適合搭配深色系的錶面內容，視覺上邊框比較不會太突兀。與41mm的Apple Watch Series 8相比，Google Pixel Watch的錶面配戴起來整體又稍微有存在感一些。可惜的是原有搭配的錶帶色系中規中矩，感覺一定要加購其他色系錶帶才行。

想要在10月13日開賣當天就入手全套新品，即日起可於Google商店及台灣大哥大門市、myfone購物、 PChome Online、momo購物網、蝦皮商城等通路趕快預購，Google Pixel 7建議售價18,990元起，Pixel 7 Pro建議售價26,990元起，Google Pixel Watch建議售價10,900元起。

Google Pixel Watch推出WiFi與LTE雙版本，WiFi版售價10,900元、LTE版售價12,900元，且皆提供3種顏色款式。記者黃筱晴／攝影
Google Pixel Watch推出WiFi與LTE雙版本，WiFi版售價10,900元、LTE版售價12,900元，且皆提供3種顏色款式。記者黃筱晴／攝影
Google Pixel Watch使用抗刮保護玻璃並擁有抗水等級5ATM，搭配的是磁吸充電線。記者黃筱晴／攝影
Google Pixel Watch使用抗刮保護玻璃並擁有抗水等級5ATM，搭配的是磁吸充電線。記者黃筱晴／攝影
Pixel 7 Pro的霧灰色搭配金色系的邊框與背面鏡頭區金屬飾條，展現優雅成熟風格。記者黃筱晴／攝影
Pixel 7 Pro的霧灰色搭配金色系的邊框與背面鏡頭區金屬飾條，展現優雅成熟風格。記者黃筱晴／攝影
實際看最搶眼的當然是Pixel 7的香茅綠色，以及Pixel 7 Pro的霧灰色。記者黃筱晴／攝影
實際看最搶眼的當然是Pixel 7的香茅綠色，以及Pixel 7 Pro的霧灰色。記者黃筱晴／攝影
Pixel 7 Pro為6.7吋、Pixel 7為6.3吋螢幕。記者黃筱晴／攝影
Pixel 7 Pro為6.7吋、Pixel 7為6.3吋螢幕。記者黃筱晴／攝影
Pixel 7 Pro推出曜石黑、雪花白、霧灰色3款顏色，售價26,990元起。記者黃筱晴／攝影
Pixel 7 Pro推出曜石黑、雪花白、霧灰色3款顏色，售價26,990元起。記者黃筱晴／攝影
Google Pixel 7推出曜石黑、雪花白、香茅綠3款顏色，售價18,990元起。記者黃筱晴／攝影
Google Pixel 7推出曜石黑、雪花白、香茅綠3款顏色，售價18,990元起。記者黃筱晴／攝影
與41mm的Apple Watch Series 8相比，Google Pixel Watch的錶面配戴起來整體又稍微有存在感一些。記者黃筱晴／攝影
與41mm的Apple Watch Series 8相比，Google Pixel Watch的錶面配戴起來整體又稍微有存在感一些。記者黃筱晴／攝影

購物網

延伸閱讀

台灣大哥大電信獨家開放預購Google Pixel 7系列新機

Google Pixel 7全新晶片輸蘋果iPhone 14、續航力誰最好？一圖看5大點比拚

Google發表Pixel 7手機與智慧錶 台灣團隊持續擴編

Google發表號稱史上最安全手機Pixel 7系列

相關新聞

香茅綠、霧灰色吸睛！Pixel 7、Pixel 7 Pro、Google Pixel Watch全色系實機搶先看

Google年度旗艦機Pixel 7、Pixel 7 Pro，以及旗下首款智慧手錶Google Pixel Watch正...

萬里蟹正當時！國慶遊北海岸吃美食 可抽抵用券、住宿券

天氣轉涼後，台灣西北方漁場漸漸轉成較涼的東北風，這時就是三點蟹開始出沒的時間，蟹黃肥膏，肉質飽滿。新北市漁業處表示，東北...

hó-lim 飲料杯 榮獲 GOOD DESIGN AWARD 日本優良設計獎G-Mark！

隨著環保意識的抬頭，人手一杯環保杯再也不稀奇。hó-lim 飲料杯 首創內建一體式「吸管」結構，於2021 年 9 月起，短短四個月內創下 1395 萬的募資佳績，在國內掀起一陣旋風！今年上市之後好評不斷，更榮獲 2022 年「Good Design Award＿日本優良設計獎 G-Mark」，產品的創新設計與社會價值近一步受到國際的肯定。

秋風起候鳥季報到！國慶連假來嘉看焰火、濱海濕地賞鳥紓壓

國慶連假到來，台灣候鳥季報到！每年的10月到隔年4月迎接全球候鳥到來，雲嘉南濱海擁有全台最多、最豐富的鳥種，是賞鳥達人觀...

過年過節送禮有困難？網友這樣挑伴手禮給長輩

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「長輩伴手禮選擇」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的八大伴手禮選擇有哪些。

疫後出國旅遊潮正熱 網友最愛國家有這些

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「疫情後最想去的國家」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的出國十大旅行地點與六大行程網路聲量排行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。