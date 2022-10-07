快訊

全天開冷氣養甲蟲…警察被退宿 告警政署結果曝光

清冠一號公費適用對象擴大4類人 孕婦、兒童再研議

國人瘋日本！機場人力不足 台灣虎航三航點班表異動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夢幻星空絕美登場！肌膚之鑰明星商品換幻耀星空新包裝

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
肌膚之鑰幻耀星空奢潤唇膏 #522。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰幻耀星空奢潤唇膏 #522。圖／肌膚之鑰提供

夢幻絕美的星空，讓每個人一看都讚嘆，如果在每天的化妝台上都能看到，該有多美好？2022年，肌膚之鑰推出年度Holiday幻耀星空限量系列，邀請法國珠寶設計師Elie Top，以四季希臘星座神話為題，為經典明星商品如激光瓶、精質乳霜等換上設計師手繪的夜空星座，讓每一次保養後的女人，都能綻放星空般的美麗。

冬季的星座以獵戶座、大犬座、小犬座，也成為經典的精質乳霜的新包裝，獵戶座來自於驕傲的獵人奧瑞恩，充滿自信姿態，如同使用精質乳霜後，啟動肌膚修復力，綻放青春光彩，更為迷人。而精萃光采激光晶露則是以麒麟座為主題，代表著帶來幸福的神獸，能讓肌膚快速吸收，喚醒肌膚迷人的光澤度，打造出如同新生的肌膚。

每天都都要使用的光采蜜粉，則以春季大三角星座大熊座、牧夫座、獅子座為主題，代表著親情的溫柔羈絆，滿滿的愛，如同蜜粉的細緻粉末，讓肌膚散發柔和光澤；夏天的天鵝座、天鷹座、天琴座，則是成為光耀幻妍餅 #105的主題，代表著被愛呵護的肌膚，一拍上臉部，展現出光雅光芒。

最後秋季星座則是天馬座、英仙座、鯨魚座，變化成幻耀星空迷你唇膏組，集結5款紅粉色調，每款色彩代表著大膽與激情，都是一段段的難忘故事。

肌膚之鑰推出年度Holiday幻耀星空限量系列。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰推出年度Holiday幻耀星空限量系列。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰推出年度Holiday幻耀星空限量系列。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰推出年度Holiday幻耀星空限量系列。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰推出年度Holiday幻耀星空限量系列，圖為幻耀星空精質乳霜 。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰推出年度Holiday幻耀星空限量系列，圖為幻耀星空精質乳霜 。圖／肌膚之鑰提供

星座 希臘

延伸閱讀

抖音掀「張腿曬下體」吸陽氣運動⋯崇尚者稱增強性慾 醫無奈笑了：小心喔

大S婚後凍齡回歸！美容大王破解私下保養4大原則，45歲沒有魚尾紋的秘密是它

2022周年慶／瑞士高科技護膚 Swissline抗老乳霜特惠組

讓小禎一用就愛上！MOROCCANOIL推身體系列滋潤又保濕

相關新聞

刮一下感覺人生！上班族找樂子 十個瞬間讓你充滿希望

薪水少得可憐，神啊救救我吧！此時的你，可以來張刮刮樂，邊刮邊幫自己加油打氣，重獲快樂之餘，在刮的瞬間享受無法言喻的暢快，還有機會可以加年終！

國人瘋日本！機場人力不足 台灣虎航三航點班表異動

隨著國內邊境大解封，民眾都想出國，各地機場的地勤人力在短期間內無法因應，隨著航班恢復後，平價航空的班機更動頻繁，台灣虎航...

夢幻星空絕美登場！肌膚之鑰明星商品換幻耀星空新包裝

夢幻絕美的星空，讓每個人一看都讚嘆，如果在每天的化妝台上都能看到，該有多美好？2022年，肌膚之鑰推出年度Holiday...

J.Sheon、Karencici活力相挺Calvin Klein丹寧快閃店

所有的衣物材質中，牛仔丹寧常以硬挺、強悍為特質，兼容於街頭跟前衛風格。Calvin Klein今日於台北信義區香堤廣場帶...

搶佔潮流王者地位！New Balance於北、高兩地同步打造1906形象店

繼8月進駐台北101打造台灣首家GREY形象店後，New Balance再度於信義區，以品牌誕生年份為靈感，創造出全新的NB 1906潮流形象店，使消費者感受到，截然不同氛圍。有別於其他店型，更著重於潮流及多元樣貌，除了嶄新的信義旗艦店之外，還同步成立了高雄漢神巨蛋店，藉以重新塑造New Balance的品牌定位。

全聯與法國穆里耶家族續「前緣」 攜旗下迪卡儂推店中店

超市龍頭全聯今（7）日宣布，看好疫情催化宅家運動風潮持續盛行，引進全台最大運動用品量販店法商「迪卡儂（Decathlon...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。