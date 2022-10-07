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夢幻星空絕美登場！肌膚之鑰明星商品換幻耀星空新包裝
夢幻絕美的星空，讓每個人一看都讚嘆，如果在每天的化妝台上都能看到，該有多美好？2022年，肌膚之鑰推出年度Holiday幻耀星空限量系列，邀請法國珠寶設計師Elie Top，以四季希臘星座神話為題，為經典明星商品如激光瓶、精質乳霜等換上設計師手繪的夜空星座，讓每一次保養後的女人，都能綻放星空般的美麗。
冬季的星座以獵戶座、大犬座、小犬座，也成為經典的精質乳霜的新包裝，獵戶座來自於驕傲的獵人奧瑞恩，充滿自信姿態，如同使用精質乳霜後，啟動肌膚修復力，綻放青春光彩，更為迷人。而精萃光采激光晶露則是以麒麟座為主題，代表著帶來幸福的神獸，能讓肌膚快速吸收，喚醒肌膚迷人的光澤度，打造出如同新生的肌膚。
每天都都要使用的光采蜜粉，則以春季大三角星座大熊座、牧夫座、獅子座為主題，代表著親情的溫柔羈絆，滿滿的愛，如同蜜粉的細緻粉末，讓肌膚散發柔和光澤；夏天的天鵝座、天鷹座、天琴座，則是成為光耀幻妍餅 #105的主題，代表著被愛呵護的肌膚，一拍上臉部，展現出光雅光芒。
最後秋季星座則是天馬座、英仙座、鯨魚座，變化成幻耀星空迷你唇膏組，集結5款紅粉色調，每款色彩代表著大膽與激情，都是一段段的難忘故事。
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