影／台韓合創中文版音樂劇《小王子》首演
由C MUSICAL製作、HJ CULTURE、聯合數位文創三方合作的中文版音樂劇《小王子》今天在水源劇場首演，也是第一個由中文演繹的《小王子》音樂劇作品。
本劇由韓國大學路知名導演李大雄（이대웅）、作曲家Damiro（다미로）、編劇成宰鉉（성재현） 於2018年創作首演，至今已經超過百場演出。本次授權C MUSICAL中文化製作，除了是一個海外授權之外，也是第一個由中文演繹的《小王子》音樂劇作品。同時劇中的「狐狸偶」、服裝、道具，也是韓國空運來台，舞台、燈光則是依據設計圖由台灣團隊打造，原汁原味呈現。
李大雄導演表示，雖然這次來台灣的工作時間很短，但是對台灣的製作團隊十分驚艷，尤其對於執行導演張芯慈的整合能力以及呈現，感到十分佩服。由於排練方式的關係，台灣演員得依照演出錄影模仿走位、動作，相較於韓國演員可以在排練時從內而外地自然發展動作，台灣演員的挑戰更難，但是台灣演員各自都有不同的個人魅力，只需簡單提點，即能將角色飽滿呈現。而語言上的不同，也讓整齣戲的節奏十分不同，但是在經過調整後，演員都能很完整地消化。
台灣一線音樂劇演員陳品伶、張擎佳、黃浩詠、廖允杰、李梓揚、徐浩忠分別飾演聖修伯里、小王子與「我」的韓版授權中文化音樂劇《小王子》。
《小王子》將在10月8日至23日在臺北水源劇場帶來16場演出，購票請洽OPENTIX或udn售票網。
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