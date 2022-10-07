快訊

全天開冷氣養甲蟲…警察被退宿 告警政署結果曝光

清冠一號公費適用對象擴大4類人 孕婦、兒童再研議

國人瘋日本！機場人力不足 台灣虎航三航點班表異動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

J.Sheon、Karencici活力相挺Calvin Klein丹寧快閃店

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
J.Sheon與Karencici林愷倫一同站台，藉由率性演繹單寧服飾，展現輕快活力。記者 / 王聰賢攝影
J.Sheon與Karencici林愷倫一同站台，藉由率性演繹單寧服飾，展現輕快活力。記者 / 王聰賢攝影

所有的衣物材質中，牛仔丹寧常以硬挺、強悍為特質，兼容於街頭跟前衛風格。Calvin Klein今日於台北信義區香堤廣場帶來期間限定丹寧快閃店，並邀請創作才子J.Sheon與新星歌手Karencici林愷倫一同站台，藉由率性演繹單寧服飾，展現時髦、經典的Calvin Klein輕快活力。

活動上J.Sheon以深藍色的90s牛仔外套搭配90s直筒牛仔褲，並透過顏色深淺營造出對比與個性感；Karencici林愷倫則頂著一透搶眼橘色髮色，半外披上的經典絨毛外套搭配90s直筒牛仔褲帶來美式嘻哈風格的聯想，同時手上的鏈帶翻蓋單肩包更成為意外亮點，包身上並有著品牌首字母縮寫的CK裝飾。

本次Calvin Klein快閃店以經典丹寧出發，並將空間劃分為兩大主題，一區鎖定品牌經典丹寧商品如90s直筒牛仔褲、37.5機能牛仔褲，嘗試爬梳品牌與丹寧的經典時刻，第二區塊則以數位互動空間帶來品牌故事，並讓人近距離體驗，感受牛仔面料在粗獷以外的輕柔感受。同時期間限定店再備有專屬拍貼機，讓人創造屬於自己的時尚時刻，快閃店已由即日起開始，地點位於香堤廣場南段、新光三越A9與A11之間，直至10月16日（日）為止。

J.Sheon以深藍色的90s牛仔外套搭配90s直筒牛仔褲，並透過顏色深淺營造出對比與個性感。記者 / 王聰賢攝影
J.Sheon以深藍色的90s牛仔外套搭配90s直筒牛仔褲，並透過顏色深淺營造出對比與個性感。記者 / 王聰賢攝影
Calvin Klein今日於台北信義區香堤廣場帶來期間限定丹寧快閃店，重新聚焦兼容街頭與前衛的丹寧魅力。圖 / Calvin Klein提供
Calvin Klein今日於台北信義區香堤廣場帶來期間限定丹寧快閃店，重新聚焦兼容街頭與前衛的丹寧魅力。圖 / Calvin Klein提供
90s牛仔外套，8,680元。圖 / Calvin Klein提供
90s牛仔外套，8,680元。圖 / Calvin Klein提供
Karencici林愷倫頂著一透搶眼橘色髮色，她以白色經典絨毛外套搭配90s直筒牛仔褲，散發美式嘻哈風格。記者 / 王聰賢攝影
Karencici林愷倫頂著一透搶眼橘色髮色，她以白色經典絨毛外套搭配90s直筒牛仔褲，散發美式嘻哈風格。記者 / 王聰賢攝影
數位互動空間帶來品牌故事，並讓人近距離體驗，感受牛仔面料在粗獷以外的輕柔感受。圖 / Calvin Klein提供
數位互動空間帶來品牌故事，並讓人近距離體驗，感受牛仔面料在粗獷以外的輕柔感受。圖 / Calvin Klein提供
黑色鏈帶翻蓋單肩包，5,480元。圖 / Calvin Klein提供
黑色鏈帶翻蓋單肩包，5,480元。圖 / Calvin Klein提供

品牌 牛仔褲 快閃

延伸閱讀

Jacquemus入駐巴黎蒙田大道！走入療癒純白空間，解禁後必須朝聖

史努比快閃店進駐中和！超巨大造型公仔 + 10款史努比新品全台獨賣

移植法式花園！Miss Dior繁花愛戀快閃店現身信義區

快閃一個月！「紅磚布丁」攜人氣新品－觀音拿鐵布丁登陸北捷市政府站

相關新聞

刮一下感覺人生！上班族找樂子 十個瞬間讓你充滿希望

薪水少得可憐，神啊救救我吧！此時的你，可以來張刮刮樂，邊刮邊幫自己加油打氣，重獲快樂之餘，在刮的瞬間享受無法言喻的暢快，還有機會可以加年終！

國人瘋日本！機場人力不足 台灣虎航三航點班表異動

隨著國內邊境大解封，民眾都想出國，各地機場的地勤人力在短期間內無法因應，隨著航班恢復後，平價航空的班機更動頻繁，台灣虎航...

夢幻星空絕美登場！肌膚之鑰明星商品換幻耀星空新包裝

夢幻絕美的星空，讓每個人一看都讚嘆，如果在每天的化妝台上都能看到，該有多美好？2022年，肌膚之鑰推出年度Holiday...

J.Sheon、Karencici活力相挺Calvin Klein丹寧快閃店

所有的衣物材質中，牛仔丹寧常以硬挺、強悍為特質，兼容於街頭跟前衛風格。Calvin Klein今日於台北信義區香堤廣場帶...

搶佔潮流王者地位！New Balance於北、高兩地同步打造1906形象店

繼8月進駐台北101打造台灣首家GREY形象店後，New Balance再度於信義區，以品牌誕生年份為靈感，創造出全新的NB 1906潮流形象店，使消費者感受到，截然不同氛圍。有別於其他店型，更著重於潮流及多元樣貌，除了嶄新的信義旗艦店之外，還同步成立了高雄漢神巨蛋店，藉以重新塑造New Balance的品牌定位。

全聯與法國穆里耶家族續「前緣」 攜旗下迪卡儂推店中店

超市龍頭全聯今（7）日宣布，看好疫情催化宅家運動風潮持續盛行，引進全台最大運動用品量販店法商「迪卡儂（Decathlon...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。