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J.Sheon、Karencici活力相挺Calvin Klein丹寧快閃店
所有的衣物材質中，牛仔丹寧常以硬挺、強悍為特質，兼容於街頭跟前衛風格。Calvin Klein今日於台北信義區香堤廣場帶來期間限定丹寧快閃店，並邀請創作才子J.Sheon與新星歌手Karencici林愷倫一同站台，藉由率性演繹單寧服飾，展現時髦、經典的Calvin Klein輕快活力。
活動上J.Sheon以深藍色的90s牛仔外套搭配90s直筒牛仔褲，並透過顏色深淺營造出對比與個性感；Karencici林愷倫則頂著一透搶眼橘色髮色，半外披上的經典絨毛外套搭配90s直筒牛仔褲帶來美式嘻哈風格的聯想，同時手上的鏈帶翻蓋單肩包更成為意外亮點，包身上並有著品牌首字母縮寫的CK裝飾。
本次Calvin Klein快閃店以經典丹寧出發，並將空間劃分為兩大主題，一區鎖定品牌經典丹寧商品如90s直筒牛仔褲、37.5機能牛仔褲，嘗試爬梳品牌與丹寧的經典時刻，第二區塊則以數位互動空間帶來品牌故事，並讓人近距離體驗，感受牛仔面料在粗獷以外的輕柔感受。同時期間限定店再備有專屬拍貼機，讓人創造屬於自己的時尚時刻，快閃店已由即日起開始，地點位於香堤廣場南段、新光三越A9與A11之間，直至10月16日（日）為止。
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