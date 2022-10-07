J.Sheon、Karencici活力相挺Calvin Klein丹寧快閃店

所有的衣物材質中，牛仔丹寧常以硬挺、強悍為特質，兼容於街頭跟前衛風格。Calvin Klein今日於台北信義區香堤廣場帶來期間限定丹寧快閃店，並邀請創作才子J.Sheon與新星歌手Karencici林愷倫一同站台，藉由率性演繹單寧服飾，展現時髦、經典的Calvin Klein輕快活力。

活動上J.Sheon以深藍色的90s牛仔外套搭配90s直筒牛仔褲，並透過顏色深淺營造出對比與個性感；Karencici林愷倫則頂著一透搶眼橘色髮色，半外披上的經典絨毛外套搭配90s直筒牛仔褲帶來美式嘻哈風格的聯想，同時手上的鏈帶翻蓋單肩包更成為意外亮點，包身上並有著品牌首字母縮寫的CK裝飾。