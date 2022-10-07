搶佔潮流王者地位！New Balance於北、高兩地同步打造1906形象店

繼8月進駐台北101打造台灣首家GREY形象店後，New Balance再度於信義區，以品牌誕生年份為靈感，創造出全新的NB 1906潮流形象店，使消費者感受到，截然不同氛圍。有別於其他店型，更著重於潮流及多元樣貌，除了嶄新的信義旗艦店之外，還同步成立了高雄漢神巨蛋店，藉以重新塑造New Balance的品牌定位。

不同現有的店型，或是GREY形象店，全新的NB 1906潮流形象店，所要展現的是對於潮流的敏銳度。從店裝開始就選用富有紋理的灰色木質牆面為空間定調，呼應品牌一脈相承的經典色系。而錯落有序的霧黑鋼材及原色木紋的高低層架，讓每一組系列商品都有闡述自己獨特樣貌的機會，而視覺中心上方的LOGO LED燈條，勾勒出俐落通透的主題廊道，為營造現代感的氛圍加分。乍看之下與著重流行與時尚的GREY形象店有些相似，但New Balance透過陳列的商品來做出區隔。

不同現有的店型，或是GREY形象店，全新的NB 1906潮流形象店，所要展現的是對於潮流的敏銳度。圖／New Balance提供

NB 1906潮流形象店提高服飾的佔比，而且獨家提供上海設計中心與位在東京的設計中心所操刀的系列服裝，以運動服飾為基礎，加入工裝風格，還提供了豐富的機能性，是專為亞太區的流行趨勢量身打造，翻轉大眾印象。同時New Balance也定調NB 1906形象店是品牌的潮流中心，未來將搶先釋出當年度最新鞋履款式，像是此次伴隨開幕而來與高端潮牌Aimé Leon Dore聯名鞋，或是亞太區形象大使IU詮釋的厚底CT302、BB550及XC-72限定配色鞋款，都將於NB 1906首賣。

New Balance CT302RD女鞋2,880元。圖／New Balance提供