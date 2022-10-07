台灣大哥大電信獨家開放預購Google Pixel 7系列新機

Google旗艦機Pixel 7 、Pixel 7 Pro及首款穿戴裝置Google Pixel Watch全新登場，台灣大哥大與Google再度合作，即日起電信獨家開放預購Google Pixel 7系列，Google Pixel Watch在電商myfone購物與momo購物網開放預購。

台灣大哥大特別推出「旗艦陣容獨家組合」超值優惠，申辦台灣大哥大指定資費月付1,599元、綁約48個月，Google Pixel 7（128GB）與Pixel Watch LTE版就能以0元全部帶回家，VIP用戶購機專案價最高再折5,000元。申辦台灣大哥大999元以上5G專案搭配Google Pixel 7系列，並加購原價10,900元的Pixel Watch BT版，還可享Pixel Watch無痛升級LTE版（原價12,900元）。台灣大哥大也準備MyVideo豪華月租免費看一年、MyMusic與GeForce NOW雲端遊戲服務最高3個月0元體驗等超值服務，讓 Google Pixel 7系列專案用戶享受全方位娛樂服務。

申辦台灣大哥大指定專案月付999元、綁約48個月， Google Pixel 7（128GB）專案價0元，預購期間到台灣大哥大全通路購買Google Pixel 7系列，還能獲得Google商店抵用金5,000元。台灣大哥大「全民舊機換新機」活動提供高額折抵金，到實體門市回收Google Pixel 6 Pro（256GB） 最高可折抵14,000元。10月31日前在台灣大哥大網路門市申辦Google Pixel 7系列送Google Play購物金600元，搭配999元以上資費加碼再送1,000元momo幣。

台灣大哥大提供多元購機方案，申辦Disney+專案購買Google Pixel 7系列，首年請你看Disney+，第2年再享電信帳單折抵優惠，合約期間最多能省超過5,200元。另外，台灣大哥大專案用戶只要是momo會員，每月在momo購物網消費滿額，更可享「mo幣多」專案回饋，每月最高回饋750元momo幣，合約期間最高可獲得36,000元momo幣。

想為新機投保的用戶，可選擇台灣大哥大「新復原者預繳回饋專案」，合約期間享手機意外毀損、竊盜盜用等保險保障，另外還享原專案指定費用減免，並加贈一期電信帳單指定金額減免。10月底前到直營門市購買配件商品，同筆消費每滿1,000元可現折當次消費金額100元，最高滿5,000元折500元。達人手工包膜服務享全機包膜9折優惠。

到台灣大網路門市或電商myfone購物預購 Google Pixel 7 系列 或Pixel Watch，就能抽市價超過6,000元的「Google大禮包」，內含 Google Chromecast (支援Google TV) 、Google Nest Hub (第 2 代)智慧螢幕及Google Pixel Buds A-Series無線藍牙耳機。另外，到myfone購物預購 Google Pixel 7 獨家送LAPO GaN PD/QC 33W氮化鎵雙孔充電器，預購前5名加碼送500元myfone購物電子禮券。

10月31日前於台灣大哥大網路門市申辦指定專案購買Google Pixel 7系列，或於myfone購物下單滿額，還有機會抽中10,000元myfone購物電子禮券。10月底前在myfone購物完成舊機回收以及購買Google Pixel 7系列新機用戶，加碼抽500元電子禮券。

Google Pixel 7系列搭載全新Google Tensor G2晶片、6.3吋FHD+螢幕，顏色有曜石黑、雪花白、香茅綠等3色；Google Pixel 7 Pro則配備6.7吋 QHD+螢幕，並支援120Hz更新率，擁有5,000 mAh電池容量，顏色包括曜石黑、雪花白及霧灰色。此外，Google Pixel 7系列拍照功能更強大，全新的電影動態模糊功能可讓影片主體保持清晰不失焦，拍出媲美電影等級的影片。

Google今年首度推出的Google Pixel Watch提供3種不同款式供選擇，分別是金屬銀不鏽鋼表殼／石墨黑運動表帶、金屬銀不鏽鋼表殼／粉炭白運動表帶、香檳金不鏽鋼表殼／霧灰色運動表帶，搭載全新Wear OS作業系統，打造更簡便的操作方式跟流暢的使用體驗。此外，Google Pixel Watch也將旗下Fitbit廣受消費者喜愛的健康與健身功能體驗整合到Wear OS中，並提供40種運動模式，也整合Google地圖、Google錢包等服務。