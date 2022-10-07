CITIZEN邀旺福站台詮釋新表款 傳遞正能量與希望

在「東京‧紅」、「日本‧藍」之後，CITIZEN於邁入秋季時，推出「極光之森」主題的限定表款，把蓊鬱的森林氛圍完整呈現於表盤上。還請來首度入圍金鐘獎的旺福樂團上手配戴，透過他們總給人輕鬆、自然的印象，傳遞這系列表款，想給人正能量與希望的概念。

成軍24年，曲風童趣十足、簡單詼諧，今年還因為演唱「俗女養成記」插曲，首度入圍金鐘獎的旺福樂團，也難得現身時尚精品記者會。一開始，本來還想維持宛如偶像團體的身段，結果要不了多久就破功，讓現場笑聲滿滿。不過既是受邀出席CITIZEN「極光之森」限定表款上市活動，旺福的四位成員們，還是盡力的秀出各自所配戴的腕表。像是鼓手肚皮就覺得有萬年曆功能很實用，「不用去想說今天是什麼日期，還自動會替你校正」；吉他手小民則對於上手的表款，「在國外時間能快速設定成當地的」，感到非常驚訝。原本便有戴表習慣的主唱Mami則認為，雖然手機很方便，但「戴著手表，時間的意識感比較強烈」、貝斯手Twiggy就喜愛CITIZEN手表的光動能，「方便又耐用」。

在邁入秋季，CITIZEN獻上帶有「療癒感」的極光之森限定表款，以蓊鬱森林為啟發，將俯瞰樹梢的視角，化作重疊的幾何圖案，裝飾於表盤上，共推出五款腕表。除了BL5497-85W表款為精鋼材質之外，其餘四只皆採用電鍍黑的鈦金屬製成表殼與表鍊，因此配戴感舒適。而系列中的Xc女表，在表面上裝飾葉片圖案，以及帶有日夜顯示盤、六點鐘方向更有鑽石點綴，顯得獨特又優雅。

CITIZEN EE1007-59W腕表，鈦金屬表殼、表鍊，34,900元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN CB3015-53W腕表，鈦金屬表殼、表鍊，32,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN AT8409-61W腕表，鈦金屬表殼、表鍊，46,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN BL5497-85W腕表，精鋼表殼、表鍊，19,800元。圖／CITIZEN提供