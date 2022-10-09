美不勝收景點盡在台東 網友熱議六大旅遊勝地

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「台東景點」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的台東六大旅遊景點排行。

台東擁有壯麗的自然景觀以及原住民文化的相襯，交織成一座豐富人文薈萃的城市，成為國人選擇旅遊景點時的熱門選項之一，加上交通的便捷性，活絡了台東的經濟與觀光。

「鹿野高台」熱氣球嘉年華超熱鬧 「嘉明湖」登山客們的夢幻景點

▲ TOP6 台東旅遊景點 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對台東旅遊景點的相關討論，以「鹿野高台」聲量最高。鹿野高台擁有絕佳的視野，可以一覽田地風光，剛結束不久的熱氣球嘉年華，因有許多卡通造型的熱氣球而備受許多大朋友、小朋友的喜愛，同時在夜晚也有熱氣球光雕秀的活動。就有網友表示「樹懶造型也太可愛了，每週限定都不同」、「上次去沒有這些、而且那天Hello Kitty超害羞都屁股朝著我們」等童趣的回覆。也有網友認為「之前有去過一次，可惜當天天氣不佳，好想安排下次再去一次」、「去旅行回來，感覺自己心境上不一樣了」、「真是令人著迷的景色」等回應，可見鹿野高台開闊的視野與景色相當治癒人心。

而排行第二的「嘉明湖」，有著「高山藍寶石」、「天使的眼淚」的封號，更是台灣的秘境之一，美麗的景色備受登山客的喜愛。就有網友正面回應「好像中央山脈的珍珠」、「嘉明湖泊竟然這麼美麗，看像一粒米又像台灣形狀」、「希望我也能早日攻上嘉明湖」等讚美的回應。更有熱血的媽媽為了帶小朋友見證台灣秘境，留言表示「帶著兩個小小孩爬嘉明湖」，網友們紛紛覺得勇氣十足，相當佩服。

另一方面，位於池上鄉的「伯朗大道」則名列第三名。伯朗大道因拍攝咖啡廣告而聞名，更有網友形容是美麗的天堂路。該地有許多腳踏車業者可以租借，讓你騎在筆直的道路欣賞田園風光。就有網友表示「可以接受騎腳踏車的話，可到池上租車騎去伯朗大道」、「不想騎腳踏車可租借電動車代步，輕鬆跑遍伯朗大道」。金色稻穗在風中搖曳，動人的景色讓網友們讚不絕口。

看完了以上網友的推薦，相信你一定也難以抗拒台東的魅力了，快來安排個小旅行，遠離都市的塵囂，來趟悠遊台東的慢活之旅吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》