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手上的寫輪眼！klokers Hypnagogic幻境腕表 玩轉時間
在清醒和完全睡眠之間的朦朧狀態（Hypnagogic），常是不少科學家、藝術家大腦激發出最高靈感創意的時刻。設計品牌klokers於是以Hypnagogic為靈感，推出KLOK-01 H3與KLOK-08 H4兩款新作，帶人們進入無有邊際的狂想境界。
精鋼表殼的面盤內，將具有Klokers經典的轉盤式設計，加上正中央的彩色圓點與迷幻視覺，讓人聯想到漫畫《火影忍者》中的「寫輪眼」。其最外圈的旋轉小時環，有著顯眼但「出血」設計的彩色數字。小時時標的字體來自機場登機提醒的百葉窗型告示牌，同時內圈的分鐘環則來自腦波儀數據數字。
Klok-01 H3與Klok-08 H4兩款除了尺寸的差異，01採用了深綠色與淺灰色字體，而08則採天藍色與暖灰色字體，相較更為輕盈。同時品牌再提供一本A6小手冊隨表款，讓人自由記錄、分析無論是清醒或夢境時的各種奇想創意。
其中Klok-08 H4為39毫米、Klok-01 H3則為44毫米，兩者皆使用Ronda W 763逆時針石英機芯，表款皆具備兩年保固，並有一鍵快拆表帶機制，將具有皮革、尼龍或米蘭金屬鍊帶三種選擇。訂價自23,000緣起。
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