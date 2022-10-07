賀！福灣巧克力獲國際雙料大獎 以「永續」創造三贏

台灣品牌再度在國際發光！「福灣巧克力」剛剛迎來好消息，在世界四大設計獎中的日本GOOD DESIGN AWARD優良設計獎「地域型構想和活動」類別，福灣以「巧克力的未來─永續巧克力商業模式」在全球5,715件作品中脫穎而出，獲得GOOD DESIGN BEST 100最佳百大設計；此外，還摘下全球僅20名的GOOD DESIGN GOLD AWARD金獎。預計11/1於東京君悅飯店領獎。

福灣巧克力與屏東農友合作，從檳榔轉作可可的過程中，一步步解決產銷失衡、交易不透明、收入無保障等問題，並藉由技術的開發與品牌的建立引領屏東可可產業立足國際、開創新局，無心插柳卻自然形成當代所謂的「地方創生」模式。經過多年摸索，也逐漸發展出獨特的台灣巧克力永續商業模式，並讓農友、生產者、消費者三贏，形成生生不息的正向循環。

在永續巧克力的商業模式中，最關鍵的是福灣巧克力獨步全球的「FIDARGS巧克力製作工藝」，包含特殊發酵、窖藏窨製等獨門技術，不斷創造巧克力的各種可能性與新價值，並被譽為「巧克力界的NASA」。也因此，福灣巧克力在瑞士、比利時、德國、美國、日本等全球13個銷售國家中，往往都是當地售價最高、備受推崇的巧克力。

福灣巧克力也在哥倫比亞、巴布亞新幾內亞、非洲、印度等國輔導可可相關組織，並在全球相關論壇中提出分享。評審團對此給予高度肯定，「為了解決檳榔對健康的危害，解決檳榔農民收入不穩定的問題，他們和23個農民(2021年資料)契作種植可可。福灣還積極開發可可發酵技術，向世界傳達台灣可可的精彩與高品質。未來，我們希望參與的農戶數量增加，產業進一步擴大。」

福灣巧克力品牌創辦人許華仁表示，「藉由這個獎項，我們希望這些問題被看見、被解決，更美好的機會與未來被創造、被實踐。也請繼續支持，讓巧克力為每一個靈魂帶來微笑。」