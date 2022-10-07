連假打卡新點！三星Galaxy Z系列期間限定體驗展夢幻開張

摺疊手機風潮席捲全台，雙十連假更即將強襲社群版面！三星日前推出最新Samsung Galaxy Z Fold4、Z Flip4，潮流設計兼具強勁效能，搭載一系列獨特的摺疊拍照應用，滿足各式社群玩家。為讓更多消費者了解「為何而摺」的獨特優勢，台灣三星於10月8日至10月16日在台北華山1914文創園區打造「如果從此展開」期間限定體驗展，精心規畫五大主題，讓消費者化身一日小網紅，開啟奇幻的探索之旅。

台灣三星「如果從此展開」體驗展以新品中最受歡迎的「精靈紫」作為主色調，將粉嫩可人的淡紫色融入展覽中的大小元素，展覽共包含5大主題：「翻轉顛倒屋」、「Z分子打卡牆」、「斜槓工作室」、「輕巧氣泡池」及「全星元宇宙」，除了能拍出一系列美照，更能體驗三星Z系列的多元應用。

「翻轉顛倒屋」即使一人出遊，不需找路人協助也能輕鬆拍出驚艷照片，Samsung Galaxy Z Flip4能以不同角度摺疊站立，只要將手機放置於桌上或地面，用手比5就能自動倒數快門，以免手持自拍拍出各式魔幻趣味的錯位視角。

三星摺疊手機邁入第4代，已累積眾多「Z分子」星粉好評，在「Z分子打卡牆」展示Z分子的第一手使用心得，其中也包括如炎亞綸等名人。

Samsung Galaxy Z Fold4具備7.6吋大螢幕，不僅追劇沉浸感十足，結合多重視窗功能，最多能同時開啟3個應用程式分割畫面，大幅提升生產力，跟著「斜槓工作室」指示完成體驗任務，就能立刻上手，感受Samsung Galaxy Z Fold4有如「掌上型小筆電」的強悍表現。

「輕巧氣泡池」精靈紫與純白穿插的仙氣夢幻球池讓童心大噴發，Samsung Galaxy Z Flip4闔起尺寸精巧，搭配1.9吋封面螢幕能進行快速查看通知等操作，另透過封面螢幕快拍功能，不須打開手機即可運用後鏡頭高畫質自拍。

在「全星元宇宙」展區則有智慧手表Samsung Galaxy Watch5系列、真無線藍牙耳機Samsung Galaxy Buds2 Pro隨Z Fold4、Z Flip4同步登場。踏上飛輪，讓Samsung Galaxy Watch5擔任運動時的最佳教練；Samsung Galaxy Buds2 Pro則是時尚與強悍兼具的耳中小心機，在此可親身體驗360度環繞音訊、24bit SSC Hi-Fi保真音效的高品質盛宴。

台灣三星「如果從此展開」體驗展不僅可感受摺疊機的獨特應用，更祭出豐富好禮，完成各區體驗、填寫活動問卷即可獲得抽獎資格，獎項包括The Freestyle微型智慧投影機、Samsung Galaxy Watch5、Samsung Galaxy Buds2等；活動期間上傳體驗照片至Instagram限時動態或貼文，並輸入指定Hashtag，可獲得限量可口可樂®ZERO SUGAR免費試飲。

●台灣三星「如果從此展開」體驗展資訊：

活動日期：10月8日至10月16日

活動時間：周一至周四上午11點至晚上7點；周五至周日（含國定假日）上午11點至晚上8點