快訊

粉紅色的小棺材：泰國托兒所慘案與無望的黑警改革

免驚動下屬！主管要求LINE改暱稱「讓大家辨認」 2步驟就能自己改好

沒確診過「天選之人」身體較差？ 羅一鈞提3機轉破除說法

連假打卡新點！三星Galaxy Z系列期間限定體驗展夢幻開張

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
透過Samsung Galaxy Z Flip4免手持自拍，拍出各式魔幻趣味的錯位視角。圖／三星提供
透過Samsung Galaxy Z Flip4免手持自拍，拍出各式魔幻趣味的錯位視角。圖／三星提供

摺疊手機風潮席捲全台，雙十連假更即將強襲社群版面！三星日前推出最新Samsung Galaxy Z Fold4、Z Flip4，潮流設計兼具強勁效能，搭載一系列獨特的摺疊拍照應用，滿足各式社群玩家。為讓更多消費者了解「為何而摺」的獨特優勢，台灣三星於10月8日至10月16日在台北華山1914文創園區打造「如果從此展開」期間限定體驗展，精心規畫五大主題，讓消費者化身一日小網紅，開啟奇幻的探索之旅。

台灣三星「如果從此展開」體驗展以新品中最受歡迎的「精靈紫」作為主色調，將粉嫩可人的淡紫色融入展覽中的大小元素，展覽共包含5大主題：「翻轉顛倒屋」、「Z分子打卡牆」、「斜槓工作室」、「輕巧氣泡池」及「全星元宇宙」，除了能拍出一系列美照，更能體驗三星Z系列的多元應用。

「翻轉顛倒屋」即使一人出遊，不需找路人協助也能輕鬆拍出驚艷照片，Samsung Galaxy Z Flip4能以不同角度摺疊站立，只要將手機放置於桌上或地面，用手比5就能自動倒數快門，以免手持自拍拍出各式魔幻趣味的錯位視角。

三星摺疊手機邁入第4代，已累積眾多「Z分子」星粉好評，在「Z分子打卡牆」展示Z分子的第一手使用心得，其中也包括如炎亞綸等名人。

Samsung Galaxy Z Fold4具備7.6吋大螢幕，不僅追劇沉浸感十足，結合多重視窗功能，最多能同時開啟3個應用程式分割畫面，大幅提升生產力，跟著「斜槓工作室」指示完成體驗任務，就能立刻上手，感受Samsung Galaxy Z Fold4有如「掌上型小筆電」的強悍表現。

「輕巧氣泡池」精靈紫與純白穿插的仙氣夢幻球池讓童心大噴發，Samsung Galaxy Z Flip4闔起尺寸精巧，搭配1.9吋封面螢幕能進行快速查看通知等操作，另透過封面螢幕快拍功能，不須打開手機即可運用後鏡頭高畫質自拍。

在「全星元宇宙」展區則有智慧手表Samsung Galaxy Watch5系列、真無線藍牙耳機Samsung Galaxy Buds2 Pro隨Z Fold4、Z Flip4同步登場。踏上飛輪，讓Samsung Galaxy Watch5擔任運動時的最佳教練；Samsung Galaxy Buds2 Pro則是時尚與強悍兼具的耳中小心機，在此可親身體驗360度環繞音訊、24bit SSC Hi-Fi保真音效的高品質盛宴。

台灣三星「如果從此展開」體驗展不僅可感受摺疊機的獨特應用，更祭出豐富好禮，完成各區體驗、填寫活動問卷即可獲得抽獎資格，獎項包括The Freestyle微型智慧投影機、Samsung Galaxy Watch5、Samsung Galaxy Buds2等；活動期間上傳體驗照片至Instagram限時動態或貼文，並輸入指定Hashtag，可獲得限量可口可樂®ZERO SUGAR免費試飲。

●台灣三星「如果從此展開」體驗展資訊：

活動日期：10月8日至10月16日

活動時間：周一至周四上午11點至晚上7點；周五至周日（含國定假日）上午11點至晚上8點

活動地點：台北華山1914文化創意產業園區華山劇場（八德忠孝路口）

三星Galaxy Z系列期間限定體驗展，打造5大美拍場景暢玩最潮摺疊手機。圖／三星提供
三星Galaxy Z系列期間限定體驗展，打造5大美拍場景暢玩最潮摺疊手機。圖／三星提供
三星「如果從此展開」期間限定體驗展以「精靈紫」迷人色系打造5大體驗區。圖／三星提供
三星「如果從此展開」期間限定體驗展以「精靈紫」迷人色系打造5大體驗區。圖／三星提供
台灣三星10月8日至10月16日於華山1914文創園區打造「如果從此展開」期間限定體驗展。圖／三星提供
台灣三星10月8日至10月16日於華山1914文創園區打造「如果從此展開」期間限定體驗展。圖／三星提供
雙十連假打卡新點必踩！三星Galaxy Z系列期間限定體驗展10月8日至10月16日開跑。圖／三星提供
雙十連假打卡新點必踩！三星Galaxy Z系列期間限定體驗展10月8日至10月16日開跑。圖／三星提供
三星「如果從此展開」期間限定體驗展的「輕巧氣泡池」可體驗Samsung Galaxy Z Flip4封面螢幕高畫質自拍。圖／三星提供
三星「如果從此展開」期間限定體驗展的「輕巧氣泡池」可體驗Samsung Galaxy Z Flip4封面螢幕高畫質自拍。圖／三星提供
三星「如果從此展開」期間限定體驗展的「輕巧氣泡池」， 夢幻球池讓童心大噴發。圖／三星提供
三星「如果從此展開」期間限定體驗展的「輕巧氣泡池」， 夢幻球池讓童心大噴發。圖／三星提供
三星「如果從此展開」期間限定體驗展的「翻轉顛倒屋」可體驗免手持自拍，逃離地心引力。圖／三星提供
三星「如果從此展開」期間限定體驗展的「翻轉顛倒屋」可體驗免手持自拍，逃離地心引力。圖／三星提供
三星「如果從此展開」期間限定體驗展的「Z分子打卡牆」，可一探Samsung Galaxy Z旗艦摺疊系列用過就回不去的魅力。圖／三星提供
三星「如果從此展開」期間限定體驗展的「Z分子打卡牆」，可一探Samsung Galaxy Z旗艦摺疊系列用過就回不去的魅力。圖／三星提供
三星「如果從此展開」期間限定體驗展的「全星元宇宙」可探索行動裝置生態圈，踏上飛輪讓Samsung Galaxy Watch5擔任運動教練。圖／三星提供
三星「如果從此展開」期間限定體驗展的「全星元宇宙」可探索行動裝置生態圈，踏上飛輪讓Samsung Galaxy Watch5擔任運動教練。圖／三星提供
三星「如果從此展開」期間限定體驗展的「全星元宇宙」，智慧手表Samsung Galaxy Watch5系列、真無線藍牙耳機Samsung Galaxy Buds2 Pro同步登場。圖／三星提供
三星「如果從此展開」期間限定體驗展的「全星元宇宙」，智慧手表Samsung Galaxy Watch5系列、真無線藍牙耳機Samsung Galaxy Buds2 Pro同步登場。圖／三星提供

Fold 自拍

延伸閱讀

一張圖看懂國慶連假天氣 明天這些地區嚴防豪大雨

國慶連假墾丁訂房熱發燙 就怕「種樹百里」龜速行壞遊興

開箱影片／三星摺疊機摺痕是主要痛點？網友直搗2處才是「最在意」的購買關鍵

三星粉「超心動」想換iPhone 14 Pro Max 網友見這2物成跳槽關鍵：不然就廢了

相關新聞

刮一下感覺人生！上班族找樂子 十個瞬間讓你充滿希望

薪水少得可憐，神啊救救我吧！此時的你，可以來張刮刮樂，邊刮邊幫自己加油打氣，重獲快樂之餘，在刮的瞬間享受無法言喻的暢快，還有機會可以加年終！

連假打卡新點！三星Galaxy Z系列期間限定體驗展夢幻開張

摺疊手機風潮席捲全台，雙十連假更即將強襲社群版面！三星日前推出最新Samsung Galaxy Z Fold4、Z Fl...

不用抽，住就送新加坡來回機票！晶華「機+酒」來真的

不用抽，住就送台北新加坡來回機票！連續送出手機、吹風機、空氣清淨機與料理神機後，台北晶華酒店第5波「機+酒」住房專案，真...

根本藝廊！Bottega Veneta高雄漢神專賣店 美型再亮相

看中逐漸揚升的高雄精品消費潛力，精品品牌Bottega Veneta今日為高雄漢神巨蛋專賣店盛大重新開幕。由新任創意總監...

整理包／雙十連假開工不憂鬱！「4大超商限時優惠」咖啡、飲料、零食全都有

雙十連假是今年最後一次的3天連假，許多人準備好好玩一波，4大超商也推出眾多優惠陪伴大眾度過美好假期，也沒忘記照顧連假後開...

全台人類注意！100隻妖怪出沒 最大規模的妖怪活動即將降臨

自古以來，日本人相信自然萬物都有神靈寄宿其中，對於超越人類理解、既奇怪又異常的現象，開始產生數不清的妖怪傳說。在「妖怪熱潮」席捲台灣的現在，更不能忘了創作出「鬼太郎」、被譽為日本妖怪研究界博士的水木茂老師。身為日本妖怪大前輩，他以豐富的想像力去描繪出鬼太郎與各式妖怪們，這次將以栩栩如生姿態出現在既未知又奇幻的展場裡，是它的棲息地？還是它有未盡之事？今年年底，妖你一起進入不可思議的妖怪世界。展覽預售票$300 10/11中午12:00開賣，udn售票網會員限期再享尊榮95折優惠（即285元）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。