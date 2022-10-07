根本藝廊！Bottega Veneta高雄漢神專賣店 美型再亮相

看中逐漸揚升的高雄精品消費潛力，精品品牌Bottega Veneta今日為高雄漢神巨蛋專賣店盛大重新開幕。由新任創意總監Matthieu Blazy打造的概念店裝首度曝光，70坪空間整體設計聚焦於經典編織、跨時態、擁抱多元等三大亮點，並帶來2022秋冬全系列包款、鞋履與時裝。其中經典的Pillow球鞋更由品牌創意總監Matthieu Blazy操刀，以圓潤線條為特色，更成為今日開幕的超人氣商品。

寬闊的Bottega Venetta專賣店裝，大範圍、方格狀的玻璃窗直覺讓人聯想到Bottega Veneta經典的編織元素，同時富有穿透感，並結合品牌經典的鸚鵡綠（又稱Bottega Veneta Green）；牆面、門把與裝飾則帶來斑駁效果，並以黃銅金屬裝飾象徵威尼斯的傳統建築，同時店內特殊的木質寬桌、大型金屬飾品陳列架都猶如裝置藝術，因而讓專賣店化身絕美藝廊，象徵將工藝自過去傳承至當下與未來。

空間內大量使用了米色與鏡面為元素，營造出無壓力的輕盈感受，並重新讓焦點回到包款、鞋履與各式皮件。店內主力商品之一首推創意總監Matthieu Blazy以90年代滑板文化打造的Pillow球鞋，帶來如名稱般柔軟的厚實鞋身。同時店內綠色地毯上的兩張Pillow沙發，同樣以柔軟、黑白二色交織，帶出為雲朵包覆般的甜美意念。

包款焦點則有2022秋冬新款的Sardine包，除再度具現Bottega Veneta經典編織元素，宛如沙丁魚造型、仿舊處理的黃銅把手更十足分量，共有深巧克力、粉筆白或酒紅三色，訂價皆為13萬1,300元；另外一枚編織Cobbie包款則藏有可調整長度的肩帶，可肩背、斜背，甚至化成晚宴派對的腋下包，一包多用。包款並有酒紅、咖啡與焦糖三色，訂價皆為14萬3,700元，其中焦糖色更為秒殺款，甫於近期重新補貨。