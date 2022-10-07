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根本藝廊！Bottega Veneta高雄漢神專賣店 美型再亮相

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
大量使用米色、鏡面元素的Bottega Veneta高雄漢神巨蛋專賣店，營造出舒適愜意的購物環境。圖 / Bottega Veneta提供
大量使用米色、鏡面元素的Bottega Veneta高雄漢神巨蛋專賣店，營造出舒適愜意的購物環境。圖 / Bottega Veneta提供

看中逐漸揚升的高雄精品消費潛力，精品品牌Bottega Veneta今日為高雄漢神巨蛋專賣店盛大重新開幕。由新任創意總監Matthieu Blazy打造的概念店裝首度曝光，70坪空間整體設計聚焦於經典編織、跨時態、擁抱多元等三大亮點，並帶來2022秋冬全系列包款、鞋履與時裝。其中經典的Pillow球鞋更由品牌創意總監Matthieu Blazy操刀，以圓潤線條為特色，更成為今日開幕的超人氣商品。

寬闊的Bottega Venetta專賣店裝，大範圍、方格狀的玻璃窗直覺讓人聯想到Bottega Veneta經典的編織元素，同時富有穿透感，並結合品牌經典的鸚鵡綠（又稱Bottega Veneta Green）；牆面、門把與裝飾則帶來斑駁效果，並以黃銅金屬裝飾象徵威尼斯的傳統建築，同時店內特殊的木質寬桌、大型金屬飾品陳列架都猶如裝置藝術，因而讓專賣店化身絕美藝廊，象徵將工藝自過去傳承至當下與未來。

空間內大量使用了米色與鏡面為元素，營造出無壓力的輕盈感受，並重新讓焦點回到包款、鞋履與各式皮件。店內主力商品之一首推創意總監Matthieu Blazy以90年代滑板文化打造的Pillow球鞋，帶來如名稱般柔軟的厚實鞋身。同時店內綠色地毯上的兩張Pillow沙發，同樣以柔軟、黑白二色交織，帶出為雲朵包覆般的甜美意念。

包款焦點則有2022秋冬新款的Sardine包，除再度具現Bottega Veneta經典編織元素，宛如沙丁魚造型、仿舊處理的黃銅把手更十足分量，共有深巧克力、粉筆白或酒紅三色，訂價皆為13萬1,300元；另外一枚編織Cobbie包款則藏有可調整長度的肩帶，可肩背、斜背，甚至化成晚宴派對的腋下包，一包多用。包款並有酒紅、咖啡與焦糖三色，訂價皆為14萬3,700元，其中焦糖色更為秒殺款，甫於近期重新補貨。

店內另外兩個隱藏版亮點更在於兩間佔地約10坪、融合品牌經典鸚鵡綠色的試衣間都附以全身鏡、讓人宛如化身超級明星，此外三個行李箱造型的「活動金庫」，更將隨每周實際到貨，彈性調整展示配件、皮帶、皮夾或衣物，進而成為踏入Bottega Veneta高雄漢神巨蛋專賣店逛店挖寶的意外驚喜。

透明的玻璃落地窗，巧妙融入品牌經典的編織風格元素。圖 / Bottega Veneta提供
透明的玻璃落地窗，巧妙融入品牌經典的編織風格元素。圖 / Bottega Veneta提供
編織Knot小包，羊皮、漆亮面處理，65,900元。記者釋俊哲 / 攝影
編織Knot小包，羊皮、漆亮面處理，65,900元。記者釋俊哲 / 攝影
編織皮革雙肩後背包，防刮水紋牛皮、外側小包可拆卸，11萬5,300元。記者釋俊哲 / 攝影
編織皮革雙肩後背包，防刮水紋牛皮、外側小包可拆卸，11萬5,300元。記者釋俊哲 / 攝影
鸚鵡綠色黃底Pillow球鞋，價格店洽。圖 / Bottega Veneta提供
鸚鵡綠色黃底Pillow球鞋，價格店洽。圖 / Bottega Veneta提供
酒紅色編織Cobbie包，14萬3,700元。記者釋俊哲 / 攝影
酒紅色編織Cobbie包，14萬3,700元。記者釋俊哲 / 攝影
除了包款，Bottega Veneta高雄漢神巨蛋專賣店內並陳列齊全的飾品、眼鏡、皮件、高跟鞋系列。圖 / Bottega Veneta提供
除了包款，Bottega Veneta高雄漢神巨蛋專賣店內並陳列齊全的飾品、眼鏡、皮件、高跟鞋系列。圖 / Bottega Veneta提供
空間內大量使用了米色與鏡面為元素，營造出無壓力的輕盈感受。圖 / Bottega Veneta提供
空間內大量使用了米色與鏡面為元素，營造出無壓力的輕盈感受。圖 / Bottega Veneta提供
白色編織Sardine包，價格店洽。圖 / Bottega Veneta提供
白色編織Sardine包，價格店洽。圖 / Bottega Veneta提供
三個行李箱造型的「活動金庫」，更將隨每周實際到貨，彈性調整展示配件、皮帶、皮夾或衣物。圖 / Bottega Veneta提供
三個行李箱造型的「活動金庫」，更將隨每周實際到貨，彈性調整展示配件、皮帶、皮夾或衣物。圖 / Bottega Veneta提供
除了包款，Bottega Veneta高雄漢神巨蛋專賣店內並陳列齊全的飾品、眼鏡、皮件、高跟鞋系列。圖 / Bottega Veneta提供
除了包款，Bottega Veneta高雄漢神巨蛋專賣店內並陳列齊全的飾品、眼鏡、皮件、高跟鞋系列。圖 / Bottega Veneta提供
白色鸚鵡綠色底Pillow球鞋，價格店洽。圖 / Bottega Veneta提供
白色鸚鵡綠色底Pillow球鞋，價格店洽。圖 / Bottega Veneta提供

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