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整理包／雙十連假開工不憂鬱！「4大超商限時優惠」咖啡、飲料、零食全都有

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN即日起至10月18日推出一系列提神必備優惠，包括CITY CAFE濃萃咖啡（美式咖啡、拿鐵）任選第2件7折，報OPEN POINT會員每杯再加贈OPEN POINT點數5點。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至10月18日推出一系列提神必備優惠，包括CITY CAFE濃萃咖啡（美式咖啡、拿鐵）任選第2件7折，報OPEN POINT會員每杯再加贈OPEN POINT點數5點。圖／7-ELEVEN提供

雙十連假是今年最後一次的3天連假，許多人準備好好玩一波，4大超商也推出眾多優惠陪伴大眾度過美好假期，也沒忘記照顧連假後開工的煩悶心情，緊接著再推開工優惠，包括提神必備的咖啡、療癒咀嚼系飲品與零食全都有，為消費者打氣。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN即日起至10月18日推出一系列提神必備優惠，包括CITY CAFE濃萃咖啡（美式咖啡、拿鐵）任選第2件7折，報OPEN POINT會員每杯再加贈OPEN POINT點數5點；CITY TEA現萃茶水果系列飲品（一顆檸檬青、一顆檸檬紅、香鑽水果茶）任選2杯99元；更有上班族療癒首選咀嚼系教主CITY PEARL「珍珠」，特別推出「珍珠」全品項任選第2杯半價優惠，包括CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、黑糖珍珠燕麥奶、珍珠純奶茶等。

●全家便利商店

即日起至11月1日於全家便利商店門市購買Let’ s Café大杯單品咖啡可享2杯109元優惠，不限單品美式咖啡（原價90元）或拿鐵（原價100元）皆可任選搭配，近5折的好康不可錯過（可寄杯跨店取，上限5組共10杯，無兌換期限）；同時也推出Let’ s Café經典美式咖啡系列任選第2杯7折。

還有指定飲品飲品跟茶葉蛋的1＋1銅板價超值組合必買，即日起至11月1日購買Let’ s Café小杯經典美式咖啡／經典拿鐵、無砂糖咖啡拿鐵（罐裝）、FMC綠拿鐵、牧場直送鮮乳375ml任一件，就可享1元加購茶葉蛋、9元加購鼎王麻辣蛋，最低只需26元。

全家便利商店經典麵包全新升級，包含紅豆麵包、菠蘿麵包、葡萄奶酥麵包、肉鬆麵包等8款經典款台式麵包搭配指定飲料可享「餐餐超值配」49元早餐優惠。

●萊爾富

萊爾富即日起至10月18日Hi Café咖啡全品項第2杯7折，價格不同以2件8.5折計（咖啡冰沙除外），包括冰檸檬氣泡美式咖啡、冰黃金柚香氣泡美式咖啡、美式咖啡、拿鐵、焦糖拿鐵、榛果拿鐵咖啡、特濃美式咖啡、特濃拿鐵等皆享優惠。

同一時段，萊爾富精選適合上班族解饞的休閒零嘴人氣品項，10月18日前祭出下殺5折起優惠，包括盛香珍指定餅乾任選買1送1，張君雅小妹妹點心麵、旺旺仙貝雪月等指定品項皆有任選第2件6折優惠，價格不同則以2件8折計。

●OKmart

OKmart於10月11日開工日當天推出一日限定咖啡優惠活動，會員至全台門市購買OKCAFE大杯莊園級美式咖啡、拿鐵可享同品項買2送2優惠。

此外，近期OKCAFE與岩島成最新聯名「咖啡墨西哥麵包」再推出經濟早餐優惠，購買「咖啡墨西哥麵包」搭配OKCAFE大杯台灣青茶、大杯經典紅茶、中杯莊園級拿鐵3選1，可享優惠價59元（組合原價80元）。全新「咖啡墨西哥麵包」以OKCAFE的經典咖啡豆為原料，細磨成粉混入麵糰表面製成墨西哥皮，再加入頂級全脂牛奶提升濃郁香氣，內餡加入鹹奶油，可中和咖啡帶來的苦味，呈現帶點鹹香的咖啡滋味。

面對連假後返工，萊爾富祭出打氣提神咖啡優惠，10月18日前Hi Café咖啡全品項第2杯7折，價格不同則以2件8.5折計。圖／萊爾富提供
面對連假後返工，萊爾富祭出打氣提神咖啡優惠，10月18日前Hi Café咖啡全品項第2杯7折，價格不同則以2件8.5折計。圖／萊爾富提供
即日起至11月1日於全家便利商店門市購買Let’ s Café大杯單品咖啡可享2杯109元優惠，不限單品美式咖啡（原價90元）或拿鐵（原價100元）皆可任選搭配。圖／全家便利商店提供
即日起至11月1日於全家便利商店門市購買Let’ s Café大杯單品咖啡可享2杯109元優惠，不限單品美式咖啡（原價90元）或拿鐵（原價100元）皆可任選搭配。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至11月1日購買Let’ s Café小杯經典美式咖啡／經典拿鐵、無砂糖咖啡拿鐵（罐裝）、FMC綠拿鐵、牧場直送鮮乳375ml任一件，就可享1元加購茶葉蛋、9元加購鼎王麻辣蛋。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至11月1日購買Let’ s Café小杯經典美式咖啡／經典拿鐵、無砂糖咖啡拿鐵（罐裝）、FMC綠拿鐵、牧場直送鮮乳375ml任一件，就可享1元加購茶葉蛋、9元加購鼎王麻辣蛋。圖／全家便利商店提供
全家便利商店8款經典款台式麵包搭配指定飲料可享「餐餐超值配」49元早餐優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店8款經典款台式麵包搭配指定飲料可享「餐餐超值配」49元早餐優惠。圖／全家便利商店提供
萊爾富精選適合上班族解饞的下午茶休閒零嘴人氣品項，10月18日前祭出下殺5折起優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富精選適合上班族解饞的下午茶休閒零嘴人氣品項，10月18日前祭出下殺5折起優惠。圖／萊爾富提供
OKmart於10月11日開工日當天推出一日限定咖啡優惠活動，會員至全台門市購買OKCAFE大杯莊園級美式咖啡、拿鐵可享同品項買2送2優惠。圖／OKmart提供
OKmart於10月11日開工日當天推出一日限定咖啡優惠活動，會員至全台門市購買OKCAFE大杯莊園級美式咖啡、拿鐵可享同品項買2送2優惠。圖／OKmart提供
7-ELEVEN即日起至10月18日推出CITY CAFE濃萃咖啡、CITY TEA現萃茶水果系列飲品優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至10月18日推出CITY CAFE濃萃咖啡、CITY TEA現萃茶水果系列飲品優惠。圖／7-ELEVEN提供
全家便利商店即日起至11月1日推出指定飲品跟茶葉蛋的1＋1銅板價超值組合。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至11月1日推出指定飲品跟茶葉蛋的1＋1銅板價超值組合。圖／全家便利商店提供
OKmart推出經濟早餐優惠，購買岩島成最新聯名「咖啡墨西哥麵包」搭配OKCAFE大杯台灣青茶、大杯經典紅茶、中杯莊園級拿鐵3選1，可享優惠價59元（組合原價80元）。圖／OKmart提供
OKmart推出經濟早餐優惠，購買岩島成最新聯名「咖啡墨西哥麵包」搭配OKCAFE大杯台灣青茶、大杯經典紅茶、中杯莊園級拿鐵3選1，可享優惠價59元（組合原價80元）。圖／OKmart提供
掃除國慶連假後的開工憂鬱，萊爾富即日起至10月18日推出咖啡全品項第2件7折、休閒零嘴下殺5折起優惠。圖／萊爾富提供
掃除國慶連假後的開工憂鬱，萊爾富即日起至10月18日推出咖啡全品項第2件7折、休閒零嘴下殺5折起優惠。圖／萊爾富提供

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