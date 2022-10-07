今年價廉物美！專家教「五要」選出好吃番石榴

今年盛夏以後天氣穩定，彰化縣番石榴產量正常，目前量產上市，價格比去年下滑四成，縣內最大產地的溪州鄉農會今天舉辦番石榴評鑑競賽，品質更勝去年，口感爽脆，甜中帶一點微酸，富含維他命C，是當季價格親民的好水果。

根據農業統計資料，彰化縣番石榴（芭樂）種植面積約1363公頃，溪州鄉占546公頃，可說是彰化縣每3顆番石榴之中有1顆來自溪州鄉。溪州鄉農會今天舉辦評鑑競賽，同時展出新品種番石榴和試吃紫米番石榴霜淇淋。

競賽的76組番石榴都是溪州鄉農民種植，鄉農會總幹事彭顯賦說，今年初春下大雨打落許多番石榴花朵，產量和品質略受影響，盛夏以後天氣穩定，番石榴生長正常，產量和品質雙雙提升，估計本（10）月進入盛產季，也進入全年最適合買番石榴的季節。

彭顯賦又說，去年接連豪大雨，南部番石榴受損嚴重，全台整體產量銳減，產地每公斤批發價30元起跳，今年產量穩定，產地批發價下跌至17元至18元，番石榴是有益健康的水果，這時候購買既便宜又好吃。

溪州鄉農會禮聘台中區農改場、縣政府農業處及大學農業科系學者擔任評鑑委員，委員分組試吃、觀察後評分。屏東科技大學熱帶農業暨國際合作系教授高德錚說，今天競賽番石榴品種是「珠珍拔」，挑選有五大要訣，一要形狀像珠珍水滴，二要尾端宿存萼片「收縮」，三要表皮光滑，四要表皮有白霧狀，五要聲音清脆，五項具備就是好芭樂。

「不同的番石榴有不同挑選標準。」高德錚說，蜜香、紫玉等番石榴是食用香軟果肉，要聞香味和摸果實柔軟度，熟了就觸感較軟，口感香甜，新品種津翠芭樂屬於圓形果實，表面不光滑，選購時要看尾端宿存萼片有無「放開」，敲聲音有無清脆聲。

競賽結果，青農張禾茂得到第一名，邱明信、曾虹蓁並列第二名，葉日順、曾啟仁、洪健耀並列第三名，鄭益忠等6名得到優勝。