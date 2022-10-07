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錦衣夜行再定義 Burberry形象廣告Night Check成亮點

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
可拆式連帽午夜格紋羽絨外套，69,000元。圖 / Burberry提供
可拆式連帽午夜格紋羽絨外套，69,000元。圖 / Burberry提供

午夜時分，不僅是夜晚、更是一天與一天的交際，擁有無限可能。Burberry以魔幻的深夜為主題，發表全新「午夜魅力」形象視覺與影片，除了展示擁抱未知、敢於探險的精神，更以各式Burberry經典元素時裝，重新詮釋了「錦衣夜行」的定義與風格可能。

三位主角原本在夜間的公車上熱議，突然公車一陣急停，三人走出車外，象徵從封閉走向了開放、也從既定軌道上開展無限可能。此時三人與一難以被定義的奇妙生物型態相遇，被解放的不只有思維，更有地心引力、想像力與思維的三維變形。主角們自由伸展肢體，無論是迴旋、蹲下、俯臥、跳躍...一次又一次演示了靈魂的奔放恣意。影片結尾則捕捉到泰晤士河畔與大橋的夜色迷離，一如三位主角身上的服飾、帽子、鞋履和配件，即便黑暗中也讓人難以忽視、錦衣夜行。

Burberry最新的Night Check圖樣，在深炭灰藍色上，反映出漆黑夜空中、星芒忽明忽暗的神秘存在，經典的風衣外套使用含有機棉的訂製緊密斜紋布料重新打造，同時無論是輕量化的飛行員夾克以致羽絨衣，再運用了3D的House Check格紋搭配夾襯絎縫風格重新詮釋。女裝系列中，Night Check同樣出現在混合義大利喀什米爾的羽絨和抓絨外套，而具備特大格紋的輕量夾克則採用夾縫絎縫設計並可搭配義大利編織迷你裙，讓機能性、優雅與英倫DNA，三合為一。

男裝部分的注目單品包含可拆式連帽午夜格紋羽絨外套，將具有Burberry經典的格紋圖案與藍色細節，訂價69,000元；女裝單品則首推對比感連帽尼龍束帶鋪棉外套，連帽結構與拉鍊式設計將可兼具行動力與保暖，但彈性腰帶又巧妙收納了視覺，展現女性曼妙的身形輪廓，訂價55,000元。

約三分鐘的「午夜魅力」短片，目前已可在Burberry官方Youtube、Facebook、Instagram與社群平台，同步欣賞。

對比感連帽尼龍束帶鋪棉外套，55,000元。圖 / Burberry提供
對比感連帽尼龍束帶鋪棉外套，55,000元。圖 / Burberry提供
Burberry最新的Night Check圖樣，在深炭灰藍色上，反映出漆黑夜空中、星芒忽明忽暗的神秘存在。圖 / Burberry提供
Burberry最新的Night Check圖樣，在深炭灰藍色上，反映出漆黑夜空中、星芒忽明忽暗的神秘存在。圖 / Burberry提供
花押字羊毛混紡提花短版套頭衫，47,900元。圖 / Burberry提供
花押字羊毛混紡提花短版套頭衫，47,900元。圖 / Burberry提供
女裝系列中，Night Check同樣出現在喀什米爾的抓絨外套，醒目而經典。圖 / Burberry提供
女裝系列中，Night Check同樣出現在喀什米爾的抓絨外套，醒目而經典。圖 / Burberry提供
深夜的街頭，劇中主角與無法定義的存在相遇，展開一段超乎想像的午夜奇譚。圖 / Burberry提供
深夜的街頭，劇中主角與無法定義的存在相遇，展開一段超乎想像的午夜奇譚。圖 / Burberry提供
Burberry發表全新「午夜魅力」形象視覺與影片，展示擁抱未知、敢於探險的精神。圖 / Burberry提供
Burberry發表全新「午夜魅力」形象視覺與影片，展示擁抱未知、敢於探險的精神。圖 / Burberry提供
雙面兩穿星象印花鋪棉外套，65,000元。圖 / Burberry提供
雙面兩穿星象印花鋪棉外套，65,000元。圖 / Burberry提供
尼龍夾克和背心都附有可拆卸帽子，並搭配可折疊的帽舌與Burberry徽標刺繡。圖 / Burberry提供
尼龍夾克和背心都附有可拆卸帽子，並搭配可折疊的帽舌與Burberry徽標刺繡。圖 / Burberry提供

Burberry 義大利 公車

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