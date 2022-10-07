想出國玩嗎？KKday推耍廢包車漫遊團跨足日韓泰

旅遊電商平台KKday觀察疫後旅遊型態將持續以客製自組團、少接觸、重防疫為主流，即日起推出日本大阪、九州、北海道、南韓首爾、泰國曼谷等地的「耍廢包車漫遊團」。主打「4人成行隨時出發 」、「行程寬鬆睡飽再走」、「深度體驗行程自由」、「深入秘境不受限」。皆包含來回機票、飯店住宿、部分餐食、當地交通，每人團費最低3萬7500元起。

針對國人喜愛的日本，KKday再推出大阪、九州、北海道當地的「耍廢包車漫遊團」，四人成行；大阪五日可至人氣環球影城玩、體驗日本和服文化、到塌塌米星巴克喝下午茶，每人團費6萬6900元起。北海道五日則推出溫泉美食之旅，入駐五星飯店、品嚐當季海鮮，每人團費6萬4000元起；九州五日則是連住三晚溫泉飯店、體驗當地日田船型屋晚宴，還加贈由布院知名甜點半熟起司蛋糕，每人團費6萬4900元起。

KKday也說，近年南韓在韓劇與KPOP的加持下，增加不少新景點，「首爾五日 耍廢包車漫遊團」安排入住當地韓屋一晚與豪華露營兩晚，可以體驗道地的韓式生活。並安排前往新開幕的樂高樂園、穿韓服遊景福宮、南怡島、樂天世界塔，還能到弘大樂天超市盡情購物。除了體驗露營BBQ外還能品嚐韓式炸雞、年糕鍋、春川辣炒雞、炸醬麵、糖醋肉等經典韓食，四人成團出發，每人團費4萬5900元起。

適合親子家庭度假的泰國，KKday則推出六人成行的「曼谷華欣五日 耍廢包車漫遊團」，除了到曼谷逛夜市、享受道地古法精油spa按摩，還能入住華欣瑞享阿薩拉水療度假村（Mövenpick Asara）的Pool villa，享受沙灘美景與酒店設施，還能到泰國版馬爾地夫水上餐廳Bubble in the Forest Café，每人團費3萬7500元起。

還有「曼谷芭達雅五日 耍廢包車漫遊團」，入住今年8月新開幕的芭達雅五星Grand Center Point Space星際主題酒店，享受館內遊樂設施，遊覽人氣Safari野生動物園、逛當地市集、體驗泰式古法按摩，每人團費4萬2500元起。