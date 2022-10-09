雖是植物卻肉汁飽滿 想嘗試「未來肉」的網友這麼說！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議「未來肉」相關話題，帶您了解網友對於未來肉嘗試意願的正反意見觀點。

近年全世界掀起一股「未來肉」風潮，吸引眾多民眾矚目。未來肉是以植物性原料加工製成的食材，號稱口感、外觀與營養成分皆與真肉高度相似。台灣已有不少業者推出未來肉料理，讓好奇的饕客得以嚐鮮，而網友們對於日益常見的未來肉又有什麼看法呢？

未來肉口感風味似真肉 「價格太貴」影響民眾購買意願

▲是否想嘗試未來肉？網友正反熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「未來肉」的相關話題討論，許多表態想嘗試未來肉的網友均對於它的「口感與味道」感到好奇，例如一則關於未來肉漢堡的食記貼文中，便有網友留言「想知道植物肉的味道如何」、「還是想吃吃看，好奇人造肉是什麼口感？」由於未來肉大多是由菇類、黃豆等植物原料另經加工而成，部分未來肉品項甚至會加入甜菜根，飽滿汁水在口腔中四溢，讓饕客產生如同肉汁般的獨特味覺體驗。此外，也有網友留言表示「我吃鍋邊素，想試試看除了青菜豆腐以外的選擇，改天找個時間嘗試！」說明未來肉食材的出現也擴展了人們對於蔬食的想像，底下更有吃過的網友分享「未來肉還不錯吧，之前吃過，不仔細吃不出來是素的」、「幾天前剛吃，比台灣素肉排好吃太多」等等，紛紛對未來肉的口味表示好評。

此外，未來肉也成功吸引一部分注重環保與動物權益的網友的注意，留言如「會想吃未來肉是因為知道是植物製作的，能夠不傷害動物也很環保」等等，並說明未來肉的發明起因正是為了因應飼養動物產生的資源損耗與環境破壞，由於養育牲畜和運送過程會產生大量碳排放，倘若未來肉日後可以普及，則可以作為更加環境友善的葷食替代方案。也有網友對此表示「飼養動物要處理的工作及環境等資源很可觀，能夠以蔬菜取代飼牧會很好」，因此對於未來肉抱持樂觀接納心態。

然而也有不少網友對未來肉持反面意見，主要原因涵蓋「健康疑慮」與「價格太貴」兩大點。未來肉依靠大量加工與調味達到仿似真肉的效果，但也引發網友對於健康方面的隱憂，例如在另一名網友發表的未來肉食記中，便提到自己食用的未來肉漢堡調味太重、太鹹的問題，並表示「若熱量低、脂肪少就會考慮常吃，不然只靠高鹽高精調味一點意義都沒有」認為長期食用未來肉可能會對身體造成不小負擔。此外，目前未來肉的成本與售價均高於動物肉，也引發網友兩極意見，例如「希望能做到比真肉便宜再說」、「植物肉這種東西要比正常的肉便宜，才會有興趣好嗎」等，並表示在味道仍無法完全比擬真肉之前，並不會考慮售價更加昂貴的未來肉。

雖然未來肉距離真正普及似乎仍需要一段時間，但如今在市面上已經越來越常見，不僅有漢堡，甚至也包含鍋貼！如果你也對未來肉感到好奇，不妨找找附近的連鎖餐廳嘗試一下吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》