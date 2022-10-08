過年過節送禮有困難？網友這樣挑伴手禮給長輩

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「長輩伴手禮選擇」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的八大伴手禮選擇有哪些。

每次逢年過節，總免不了需要向長輩或是親友們送禮，不過自古以來送禮便是一門學問，到底要如何送禮才能既不失禮也能讓收禮的對方開心，不僅是考倒許多人的問題，更時常引起網友熱議。

「酥餅類」成長輩伴手禮首選 「滴雞精」、「堅果」健康養生也上榜

▲ 8大適合送長輩的伴手禮 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

在各式各樣的伴手禮之中，「酥餅類」最受到網友青睞，不少婆婆媽媽都愛吃糕餅類，其中網友最常推薦「鳳梨酥」、「蛋黃酥」以及「太陽餅」，不僅是送禮的第一選擇，也容易取得，不過也有網友也提醒，此種糕餅類容易「放到過期」，而且如果要送鳳梨酥，「要確認一下對方的職業別」，因為有些職業忌諱鳳梨、芒果。而排名第二的「蛋糕」，也是網友推薦的伴手禮之一，蛋糕除了外觀精緻外，也很適合搭配咖啡或茶一起享用，像是蜂蜜蛋糕、千層蛋糕、年輪蛋糕都有網友大推，但另一派網友卻認為，蛋糕甜度稍甜，而且「會來不及吃完」，還是傾向推薦送保存期限較長的伴手禮。

至於「巧克力」以及「餅乾」則分別排名第三跟第四。首先以「巧克力」伴手禮來說，儘管價格相較其他較貴，不過精美的外包裝設計，加上小巧可愛的造型，也成為網友最愛伴手禮第三名，有網友表示巧克力口味百百種，不只有傳統巧克力可以選擇，也有白巧克力、生巧克力、含酒的巧克力等多樣選擇；此外，有民眾推薦，除了找知名品牌外，也可以「找一些甜點店的自製巧克力比較特別」。而位列第四名的「餅乾」伴手禮，同樣引起熱烈討論，網友指出「手工餅乾無論在包裝、香氣、口味豐富度都有非常多變化，送禮都特別有儀式感」，好吃又好看，而且有些餅乾「口味濃郁，吃起來滿順口，送這個爸媽應該會比較喜歡」。

另一方面，如果送禮對象是年紀再稍長的長輩，「水果」、「滴雞精」、「堅果」也是民眾偏好送禮的選擇，許多人認為水果禮盒萬用也比不容易出錯，加上「天然鮮果增加維他命C提高免疫力」，長輩會覺得很親切窩心；另外，也有網友表示，長輩買甜的感覺都不會吃，因此選擇「滴雞精」當作伴手禮，而選擇送「堅果」當伴手禮的網友則表示「可以放比較久也蠻健康的」，如果長輩喜歡喝茶喝酒還可以拿來配。

不管準備送禮的你是糕餅甜點派或健康養生的補品派，除了參考網友的討論，還是得多方衡量送禮對象的口味偏好與飲食習慣，才能讓收禮的人備感窩心！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》