快訊

柬埔寨警方查獲一處網路賭博窩點 其中47人來自台灣

高雄鼓山鐵皮倉庫清晨竄火 濃煙瀰漫整個街道

花東豪雨 吳德榮：預期一周後秋颱生成 有共伴效應機率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

還在煩惱一早起床要吃什麼嗎？中式早餐品項網友最愛它

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
還在煩惱一早起床要吃什麼嗎？中式早餐品項網友最愛它。 圖片來源/unsplash
還在煩惱一早起床要吃什麼嗎？中式早餐品項網友最愛它。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「中式早餐」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的八大中式早餐品項網路聲量排行。

一日之計在於晨，一頓豐盛的早餐不僅可以讓身體攝取好的能量、精神飽滿，更是不少人開啟一天的重要儀式。而中式早餐的選項琳瑯滿目，究竟誰才是網友心目中最愛的中式早餐呢？

口味多元的「蛋餅」是網友最愛 豐富餡料「飯糰」超有飽足感

▲ Top8中式早餐品聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ Top8中式早餐品聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「中式早餐」的相關話題討論，可發現「蛋餅」的討論聲量奪冠，熱呼呼現點現做的蛋餅擄獲了不少網友的胃，被網友譽為式早餐店最具代表性的食物。其中蛋餅的內餡搭配百百款，就有網友大推「鮪魚起司薯餅蛋餅，全包在一起超好吃」、「蛋餅口味選擇有甜也有鹹的，我個人偏愛吃鹹的」。此外，蛋餅的沾醬也是一門學問，網友提及搭甜辣醬或醬油膏很好吃」、「不能接受薯餅蛋餅加醬油膏，而不是番茄醬」等言論。

聲量第二名的「飯糰」也是不少人的熱門選擇，就有網友提出古早味飯糰基本的餡料一定要有「白糯米、肉鬆、菜脯和油條」，也有不少人分享自身經驗如「一個大的只賣40元，很簡單、樸實的好味道」對於飯糰具有飽足感且價格不貴、物超所值等特性，給予正面好評。

名列聲量第三名的「饅頭」，不少女網友表示為了控制體重，選擇饅頭而非精緻飲食的麵包類，就有網友推薦「早餐習慣吃饅頭，尤其全麥饅頭是個不錯的選擇」。此外，饅頭也是廣大男性網友們軍旅生活中的一大共同記憶，社群討論區中便常見「早餐饅頭還算能吃的，畢竟是買現成的加熱」、「當兵時，饅頭是少數不會難吃的食物」等逗趣言論。

看完這麼多中式早餐品項的選擇，是否讓你食指大動了呢？還沒想好明天早餐要吃什麼的話，不妨參考網友意見，用美味的中式早餐開啟新的一天吧！

觀看原文→https://reurl.cc/O4WW79

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

早餐 饅頭

延伸閱讀

台虎推出小廚神Liya監製金飯糰 全家跟飛機上都吃的到

早餐店飯糰口味特註「高醫生最愛」 網笑：那林北江醫師呢？

超商御飯糰都沒人再吃了？眾抖出「殘酷真相」：真的太扯

高CP值銅板美食！隱藏在高雄美麗島站旁「香祺上海烤饅頭」 鬆軟帶嚼勁、口味選擇多元

相關新聞

雖是植物卻肉汁飽滿 想嘗試「未來肉」的網友這麼說！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議「未來肉」相關話題，帶您了解網友對於未來肉嘗試意願的正反意見觀點。

美不勝收景點盡在台東 網友熱議六大旅遊勝地

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「台東景點」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的台東六大旅遊景點排行。

還在煩惱一早起床要吃什麼嗎？中式早餐品項網友最愛它

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「中式早餐」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的八大中式早餐品項網路聲量排行。

連「歌劇魅影」都喊卡 解封倒數 劇場的春天為什麼沒來

解封倒數，台灣進入後疫情時代，理應復甦的劇場表演，卻未迎來欣欣向榮的春天。紐約百老匯金牌長壽劇「歌劇魅影」喊卡，台灣劇團...

2022台北時裝周時尚大秀 六設計師72套作品同台秀創意

2022台北時裝周時尚大秀昨日晚間甫於台北表演藝術中心與線上同步舉辦，今年共有六組台灣設計師品牌ALLENKO3、BOB...

強大修復能量！香奈兒奢華極萃肽金賦活油添加自癒精萃

年齡帶來的老化，讓許多人總追求最頂級的抗老保養品，來讓肌膚能維持年輕光采。而香奈兒也長期投注研究於肌膚衰老現象，發現肌膚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。