還在煩惱一早起床要吃什麼嗎？中式早餐品項網友最愛它

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「中式早餐」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的八大中式早餐品項網路聲量排行。

一日之計在於晨，一頓豐盛的早餐不僅可以讓身體攝取好的能量、精神飽滿，更是不少人開啟一天的重要儀式。而中式早餐的選項琳瑯滿目，究竟誰才是網友心目中最愛的中式早餐呢？

口味多元的「蛋餅」是網友最愛 豐富餡料「飯糰」超有飽足感

▲ Top8中式早餐品聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「中式早餐」的相關話題討論，可發現「蛋餅」的討論聲量奪冠，熱呼呼現點現做的蛋餅擄獲了不少網友的胃，被網友譽為式早餐店最具代表性的食物。其中蛋餅的內餡搭配百百款，就有網友大推「鮪魚起司薯餅蛋餅，全包在一起超好吃」、「蛋餅口味選擇有甜也有鹹的，我個人偏愛吃鹹的」。此外，蛋餅的沾醬也是一門學問，網友提及搭甜辣醬或醬油膏很好吃」、「不能接受薯餅蛋餅加醬油膏，而不是番茄醬」等言論。

聲量第二名的「飯糰」也是不少人的熱門選擇，就有網友提出古早味飯糰基本的餡料一定要有「白糯米、肉鬆、菜脯和油條」，也有不少人分享自身經驗如「一個大的只賣40元，很簡單、樸實的好味道」對於飯糰具有飽足感且價格不貴、物超所值等特性，給予正面好評。

名列聲量第三名的「饅頭」，不少女網友表示為了控制體重，選擇饅頭而非精緻飲食的麵包類，就有網友推薦「早餐習慣吃饅頭，尤其全麥饅頭是個不錯的選擇」。此外，饅頭也是廣大男性網友們軍旅生活中的一大共同記憶，社群討論區中便常見「早餐饅頭還算能吃的，畢竟是買現成的加熱」、「當兵時，饅頭是少數不會難吃的食物」等逗趣言論。

看完這麼多中式早餐品項的選擇，是否讓你食指大動了呢？還沒想好明天早餐要吃什麼的話，不妨參考網友意見，用美味的中式早餐開啟新的一天吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》