全台人類注意！100隻妖怪出沒 最大規模的妖怪活動即將降臨

自古以來，日本人相信自然萬物都有神靈寄宿其中，對於超越人類理解、既奇怪又異常的現象，開始產生數不清的妖怪傳說。在「妖怪熱潮」席捲台灣的現在，更不能忘了創作出「鬼太郎」、被譽為日本妖怪研究界博士的水木茂老師。身為日本妖怪大前輩，他以豐富的想像力去描繪出鬼太郎與各式妖怪們，這次將以栩栩如生姿態出現在既未知又奇幻的展場裡，是它的棲息地？還是它有未盡之事？今年年底，妖你一起進入不可思議的妖怪世界。展覽預售票$300 10/11中午12:00開賣， udn售票網 會員限期再享尊榮95折優惠（即285元）。

妖怪出沒！100隻妖怪台北華山大集合！

睽違10年，全新內容，海外巡展第一站！

2012年在台北、台中締造45萬觀展人潮的鬼太郎展，睽違10年，將以鬼太郎的100隻妖怪為主題，於12/31至明年4/5在華山文創園區展出「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展。

今年適逢鬼太郎作者水木茂老師誕生100週年，被譽為日本妖怪研究界博士的他所描繪的妖怪們，雖然看似可怕，卻也有許多可愛之處，直到現在還被各年齡層人們所喜愛，深深影響日本民眾對妖怪的想像。因此台灣主辦單位特別選定今年把展覽帶來台灣，不只有鬼太郎，更集結了100隻妖怪，帶領大家以身歷情境的互動及五感體驗，進入這既古老又新穎的妖怪世界。

神出鬼沒！五感體驗妖怪就在你身邊！

是妖怪嗎？經過一個轉角，有如蜿蜒洞窟般的空間，數道光芒灑落，就像水晶球般閃閃發光，是哪些妖怪住在這裡？每進到一個展區，你就像是進入妖怪們的棲息地，它會神出鬼沒出現在你身邊，也會悄然無息突然跟你互動，除了常見的河童、天狗、雪女外，你可以看到更多意想不到、新鮮有趣的妖怪，當然有些也可能長得不好看；除此之外，兼具震撼與可愛的「妖怪汽車」也是亮點之一，無論哪種妖怪，都歡迎你盡情拍照。

展場不僅還原妖怪出沒場景，且妖怪總是不經意的出現在你身邊。圖/聯合數位文創提供

可愛的「妖怪汽車」是本次拍照亮點之一，鬼太郎迷們絕對不能錯過。圖/聯合數位文創提供

台北展覽獨家！眼球老爹萬用夾套票、精美雙人紀念套票

10/11中午12點除了開賣最優惠預售票外，更獨家限期推出 眼球老爹萬用夾套票 ，身為最受歡迎的角色，俏皮又可愛眼球老爹不管是夾在筆記本、包包或是身上，絕對成為眾人的焦點！10/26起，udn售票網更獨家推出精美雙人紀念套票，雙人紀念套票以眼球老爹造型卡套為設計，內含兩張不同票面之實體票卷，除了可進場看展也極具收藏價值，絕對引起粉絲瘋搶。

雙人紀念套票以眼球老爹造型卡套為主設計，造型可愛極具收藏價值。圖/聯合數位文創提供

「鬼太郎神社」空運來台，快來祈福求好運！

開展後，最讓大家期待的周邊商品「妖怪百貨店」集結日本最新授權進口商品、台北展覽獨家限定商品，各種生活用品、辦公小物、造型小點應有盡有，不論是最紅的眼球老爹，還是鬼太郎、貓娘、臭鼠男、木綿布等，超可愛的商品絕對讓你選擇障礙大爆發。另外更完整重現日式氛圍，鬼太郎神社、燈籠牆、抽籤、繪馬等原汁原味空運來台，除了百貨店也可以在充滿日式氛圍的鬼太郎神社求籤祈福、拍照打卡，讓你不用飛到日本就能感受到濃濃的日本風情！

充滿日式風情的鬼太郎神社，每一張籤詩上都是鬼太郎經典角色，想知道今年運勢不妨來求個籤看看！(求籤需另外付費)。圖/聯合數位文創提供

「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展將於2022/12/31~2023/04/05在華山文創園區展出，不論是喜歡鬼太郎的你、還是喜歡妖怪的你、甚至想要體驗妖怪在身邊是什麼感覺的你，這個不可思議的妖怪世界都歡迎你來探索，跟著鬼太郎一起體驗「妖怪100物語」，進入水木茂的百妖世界！

「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展

▍展覽日期：2022/12/31(六)~2023/04/05(三) ※除夕當日休館

▍展覽地點：華山1914文創園區 西1、西2館

▍官方網站： https://bit.ly/3CuCW5X

▍官方粉絲專頁： https://www.facebook.com/2022GeGeGeYokaistory