疫後出國旅遊潮正熱 網友最愛國家有這些

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「疫情後最想去的國家」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的出國十大旅行地點與六大行程網路聲量排行。

後疫情時代，在我們習慣與病毒共存的同時，台灣的邊境管制與隔離政策也在逐步放寬，不少民眾都摩拳擦掌的規劃出國旅行。究竟網友最青睞哪些國家，又最期待怎樣的活動行程呢？

出國旅遊去哪裡？網友最推薦「這個地方」

▲ 網友熱議10大出國旅遊地點 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「疫情後最想去的國家」的相關話題討論，可以發現「日本」、「中國」、「香港」、「南韓」及「新加坡」等亞洲國家受到熱烈討論。不少網友提到「絕對要去環球影城」、「日本是壓倒性的首位」、「不能沒有北海道」熱烈表現對日本的青睞與嚮往。也有網友提到「好想念韓國木帳馬車超道地的辣炒年糕」、「我要去香港吃最正宗的港式飲茶」等，並紛紛曬出異國美食照，表示迫不及待想要出國旅遊。

另外，「美國」也是大家熱烈討論的國家之一，網友提到「想去好萊塢電影的拍攝場景去看看」、「要去吃台灣很難吃到的In-N-Out漢堡」。此外「英國」、「法國」、「瑞士」等歐洲國家亦榜上有名，不少人都表示想到當地去體驗歐洲獨有的浪漫風情。

出國有趣行程在這裡！大家都愛「異國風景」

▲ 網友熱議6大出國旅遊行程 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

優質的旅遊行程，能讓民眾有更好的出國體驗。而怎樣的「出國行程」最讓大家期待呢？根據網路聲量調查，多數民眾在旅程中最期待可以去欣賞「異國風景」，有網友就分享「美國大峽谷真的很壯觀，是人生必去景點」、「歐洲的建築每個美的像在油畫裡」、「到萬里長城內心絕對會被震撼」。而「飯店住宿」也是民眾認為重要的旅程體驗，有網友推薦「美國內華達州的牛仔小屋很有特色」、「新加坡酒店超高級的，住進去完全不想離開」等，並表示自己在規劃出國行程時，第一步驟就是找評價好的旅店。

除此之外「品嚐美食」、「戶外活動」也是許多遊客看中的旅遊行程指標，像是有人提到「泰國傳統市場的食物真的超有特色又美味」、「英國炸魚薯條真的永遠的神」，另外也有民眾表示「夢想是去瑞士滑雪」，讓許多網友表示贊同「之前去鐵力士山滑雪，真的只能說是心曠神怡的體驗」。

疫情過後你也想出國旅遊嗎？出發前不妨看看網友們推薦的國家與行程，規劃一場充實有趣的海外旅程，一掃疫情期間無法出國的沈悶心情。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》