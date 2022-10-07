超搶手！林務局文青月曆來了 2023「小千之森」即日起開放預購

農委會林務局的文青月曆，多年來深獲民眾喜愛，2023年以「小千之森」為主題，邀請大家走進森林的微觀世界，以微距視野觀察自然生態與各種將細節「放大」的小生靈。即刻起至10月21日24時止，包含月曆、桌曆及筆記本等，限時不限量，開放線上預購。

林務局表示，2023年月曆以「小千之森」為題，主要取自三千小千世界，集合成一個中千世界；三千中千世界集合成一大千世界-萬億樹冠與地下根系間的每一隅，都有各自的風景。

林務局表示，「小千之森」月曆，介紹森林裡的微小生物，從真菌、苔蘚、蕨類、地底角落的暗黑生物、溪床的魚蝦、枝椏間的小小鳥，到顯微鏡下的花粉、孢子，讓讀者認識牠們的特性與棲息環境，以及複雜又規律的生態關聯。從微觀森林的小宇宙，透過對小生物的新視角，看見森林中經常被忽視的微物風景，以及牠們不容小覷的重要性。

林務局說，「小千之森」月曆，策畫各月子題與物件；再工筆繪製200餘種動植物，月曆中各動植物特徵的正確性，也邀請專家仔細審定；如1月的「月下魔菇」，介紹森林中具特色的菇菌，狀似小斗笠般的「錐形濕傘」；開傘時呈暗紅色的小鋼盔帽狀的「紅紫柄小菇｣；以及夜晚會發出螢光的「發光小菇」等都是大自然中最底層的分解者。

而2月份「森林牌毛毛毯」，苔蘚是最早從水中進入陸地的綠色植物，被喻為植物界的拓荒者，小小苔蘚卻擁有支撐整座森林的強大力量，它們像一塊綠色絨毯，細看猶如華美的織錦，有葉形窄長像迷你蕨類的，有橫向梭穿像鴕鳥羽毛的，也有團簇如嬰兒細髮，令人驚豔。

林務局說，「小千之森」月曆長75公分、寬52公分，使用FSC認證紙張印製，維持每份定價新台幣300元；桌曆也是300元。今年順應使用者建議，在桌曆卡背面加入記事欄位，底座以國產柳杉製作，除了必要的乾燥等程序，不做多餘的加工，確保無毒與天然手感；等到一年過去，還可以換上風景明信片或家人合照，繼續讓柳杉陪伴來年。

另外，「小千之森」筆記本運用月曆中蕨類的元素設計，以手繪插圖介紹蕨類的孢子、蕨葉葉形與分裂程度等多元樣貌，也保留觀察頁及空白頁，可隨手記錄在野地觀察大自然的樣貌，每本定價200元。

林務局2023月曆、桌曆與筆記本，即刻起至10月21日24時止開放預購，預購與販售通路包含：國家書店、五南文化廣場、日光山森林茶書苑，以及由全台各地多家獨立書店共組的「友善書業合作社」，各品項預購皆「不限量」，預購期間訂購，不用擔心搶不到，成品預計12月中旬出貨，屆時僅保留少量現貨在各實體通路販售。

●林務局2023年月曆、桌曆、筆記本販售資訊

1.五南文化廣場 電話：04-22260330

預購連結： https://www.wunanbooks.com.tw/epaper.php?eid=327

2.國家書店 電話：02-25180207

預購連結： https://www.govbooks.com.tw/theme/152

3.日光山森林茶書苑 電話：03-9109431

預購連結： https://www.nikkohill.com/

4.友善書業合作社 電話：03-5641232

社員書店清單： https://fribooker.wordpress.com/bookstore/