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破百人冒雨也要排隊！YEEZY GAP BALENCIAGA台北開賣
話題十足的YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列今日（10/7）在台北開賣，即便天候不佳，在GAP ATT 4 Fun旗艦店開門前，仍舊有近百人冒雨排隊，等著搶頭香。
排在第一位的消費者陳先生就表示，本來就是肯爺YE（Kanye West）和BALENCIAGA 設計師DEMNA的腦粉，先前就看到國外開賣的新聞就很興奮，沒想到台北也會有，所以說什麼也要來買。他在今天早上約8點左右就來排隊，瞄準了火焰圖案棒球帽，以及中性款的無袖背心。不僅如此，記者還發現到排隊隊伍中，更有民眾花了3小時的代排費，也想來搶購。
對於YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列開賣，台灣GAP也表示，由於清晨時下大雨，很擔心會影響消費者出門意願，但到了現場看到有許多人願冒雨排隊，感到很開心，說明了聯名話題商品的魅力。YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列在台北正式快閃，店內一次只開放40人入內選購，每人限購三件。
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