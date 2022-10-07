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破百人冒雨也要排隊！YEEZY GAP BALENCIAGA台北開賣

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列今日（10/7）開賣，在11點開店之前即有破百人冒雨排隊。記者曾智緯／攝影
YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列今日（10/7）開賣，在11點開店之前即有破百人冒雨排隊。記者曾智緯／攝影

話題十足的YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列今日（10/7）在台北開賣，即便天候不佳，在GAP ATT 4 Fun旗艦店開門前，仍舊有近百人冒雨排隊，等著搶頭香。

YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列今日（10/7）開賣，在11點開店之前即有破百人冒雨排隊。記者曾智緯／攝影
YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列今日（10/7）開賣，在11點開店之前即有破百人冒雨排隊。記者曾智緯／攝影

排在第一位的消費者陳先生就表示，本來就是肯爺YE（Kanye West）和BALENCIAGA 設計師DEMNA的腦粉，先前就看到國外開賣的新聞就很興奮，沒想到台北也會有，所以說什麼也要來買。他在今天早上約8點左右就來排隊，瞄準了火焰圖案棒球帽，以及中性款的無袖背心。不僅如此，記者還發現到排隊隊伍中，更有民眾花了3小時的代排費，也想來搶購。

對於YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列開賣，台灣GAP也表示，由於清晨時下大雨，很擔心會影響消費者出門意願，但到了現場看到有許多人願冒雨排隊，感到很開心，說明了聯名話題商品的魅力。YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列在台北正式快閃，店內一次只開放40人入內選購，每人限購三件。

YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列正式在台開賣，店內一次只開放40人入內選購，每人限購三件。圖／GAP提供
YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列正式在台開賣，店內一次只開放40人入內選購，每人限購三件。圖／GAP提供

YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列快閃台北。圖／GAP提供
YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列快閃台北。圖／GAP提供

YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列快閃台北。圖／GAP提供
YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列快閃台北。圖／GAP提供

快閃

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