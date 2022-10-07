刮一下感覺人生！上班族找樂子 十個瞬間讓你充滿希望

上班族刮一下！

身為每天辛勤工作、為了五斗米把腰對折再對折的上班族，不僅要忍受被老闆罵、被同事雷的委屈，薪水還少得可憐，神啊救救我吧！此時的你，可以來張刮刮樂，邊刮邊幫自己加油打氣，重獲快樂之餘，在刮的瞬間享受無法言喻的暢快，還有機會可以加年終！

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看看，網友熱議上班族必買刮刮樂的10個理由，以及獲得希望的瞬間，立即就入手給自己加油打氣吧！

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10.莫名被老闆、主管盯爆

工作上遇到小挫折在所難免，偶爾被老闆、主管唸一頓也是少不了的，這時候你會做什麼來轉換心情呢？除了利用喝手搖、吃甜食創造「Sugar High」振奮精神之外，或是上網購物花錢買快樂之外，也有網友分享獨門撇步「刮刮樂」！



得到希望的瞬間：「寵麻吉」毛小孩肉球給你快樂

根據網友心得表示「刮下去的瞬間有種莫名的快感」，過程讓腦袋暫時放空，有時候還會刮出獎金讓人直接把壞心情忘得一乾二凈，超古錐的毛孩刮刮樂「寵麻吉」，以貓狗可愛的「肉球」作為中獎符號，讓你在心靈受挫時邊刮邊療癒！

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９.裸辭不需要勇氣，只需要錢錢

上班族朝九晚五的規律生活，雖然穩定卻不免感到枯燥貧乏。於是，這時候就會有人想要踏出舒適圈或是裸辭，給自己找尋生活新目標的機會！

得到希望的瞬間：刮出無限勇氣

踏出舒適圈容易，舉凡學習新事物、增進軟實力，或是改變生活習慣都算是。

但是辭去社畜身份這件事就有難度了，尤其是「裸辭」！對此，就有網友分享自己會買張刮刮樂試手氣，希望有天可以中獎，找到一個正大光明辭職的理由，走出上班族為五斗米折腰的小圈圈（笑）。

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８.存休假出國玩的基金

國境開放了，你是不是也摩拳擦掌，準備等到存好錢的那天手刀訂機票飛一波呢？旅遊基金存法百百種，有人喜歡每個月固定從薪水中預留，有人喜歡從投資績效裡挪用一部分來保留。



得到希望的瞬間：用刮刮樂牽起你與旅遊行程的姻緣線

除此之外，有一派隨性網友的「佛系存錢法」是用刮刮樂獎金累積出遊資本，「有中就存成旅遊基金，沒中就當成下班後的娛樂，反正出國基金都是要積少成多的」、「中了就是Bonus啊！給自己請假出門玩的理由，就算去看一場電影也很滿足！」今天就刮上一張，給自己遠離辦公室放個假的好機會吧！

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７.工作太累健康亮紅燈

K歌嗨唱、按摩抓龍、吃爆美食...你的紓壓方式是哪一種？上班族生活節奏緊湊、工作壓力大，有時一不小心就亮起健康警報，需要各種紓壓方法好好排解，才能適當調劑身心，這時候來張刮刮樂可能是個不錯的選擇！



得到希望的瞬間：刮一下驅散壓力

各種紓壓方法裡面，戶外踏青和運動受到不少人推崇，不過若是喜歡靜態休閒的話，不妨考慮一下手指運動—刮刮樂！許多網友討論「刮爆刮刮樂的瞬間超爽快！」、「爆刮一波很舒壓，就像捏泡泡紙一樣」，表示很適合壓力大的時候玩一下，集中全身的力氣在幾秒鐘之內一次釋放，暢快效果完全不輸打地鼠之類的遊戲。

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６.買房買車光靠薪水怎麼夠

房價物價天天漲，我們努力上班卻跟不上。雖然如此，能有一個「家」依然是許多上班族心中小小的願望。即使薪水漲幅來不及追上天天攀升的房價，但沒有關係，慢慢累積、積沙成塔，一點一點的儲蓄也會慢慢長成一座符合心中期盼的夢想城堡。



得到希望的瞬間：刮出好運，得到額外獎金

各個購物買房社團也不時有網友分享，除了定期存款、投資之外，偶而也會趁著玩刮刮樂，賺點額外零用錢，順便累積買房基金。

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５.升遷加薪無望，自己找點小確幸

每天為生活認真工作、努力打拚，真是辛苦你了。每當感覺疲憊的時候，就希望能來點生活小確幸替自己充電慰勞！

得到希望的瞬間：隨手刮一下，小確幸從天降

不管是Dcard、PTT或是臉書社團，總有網友討論「下班之後真的很需要小確幸來安慰心靈」，不管是中了200元統一發票、買菜撿到打折品還是刮刮樂中獎，都能讓身心俱疲的上班族感受到瞬間的幸福，大喊「發票中獎完全是月底吃土的救贖」、「中刮刮樂的爽度真的一試就停不下來，太爽啦！」

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４.遇到同事耍雷狂甩鍋

職場如戰場，想要活命不僅得看主管臉色，更要八面玲瓏觀察周遭同事的一舉一動，緊張刺激程度簡直比《後宮甄嬛傳》有過之而無不及。雖然我們盡量與人為善、工作上步步為營，但是！但是！偶爾還是會碰上這麼個「出包人就走，黑鍋丟給我」的職場小人，讓你苦在心裡口難開。

得到希望的瞬間：把刮刮樂當成轉向正念的娛樂小遊戲

沒有關係，在這樣心情晦暗時刻，刮刮樂是「刮開陰霾，重獲快樂」的切換情緒好幫手！益智型的刮刮樂需要邊刮邊思考，讓你轉移心情之餘還有機會刮到獎金自己獨享！

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３.明天不想上班啦～

想休假的念頭每一分、每一秒、每一天都在腦海中揮之不去。勸你請假和勸你認命上班的2個聲音，是不是彷彿小天使跟小惡魔在你耳邊不斷來回爭吵？

得到希望的瞬間：睡前刮一張，給你一個爽放假的最佳理由

但是你為何不請假？不就是因為怕跟錢錢過不去、月底吃土會後悔嗎！掙扎的你，要不要考慮在睡前刮刮樂試手氣呢？如果幸運中獎不就有休假的理由了嗎，就算沒中也能在遊玩過程中享受刮的樂趣，還能發揮愛心公益。

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２.經濟不景氣，獎金年終都被砍

近幾年受到疫情影響，不少產業都苦哈哈連帶讓上班族們的獎金、年終都縮水。但是光怨天怨地怎麼行呢？不如整個辦公室一起揪團玩刮刮樂「自己的獎金自己刮！」

得到希望的瞬間：刮爆期待已久的好運氣，年終加碼「鑽很大」

除了主動替荷包爭取獎金加碼之外，其實有不少「益智延長型」刮刮樂，像是「鑽很大」、「連線派對」等等很適合跟同事及三五好友一起玩。這類型刮刮樂需要一邊玩一邊做記號、計算或比對，大夥兒自然而然集中精神、專注在同一個遊戲上，娛樂效果甚至比普通桌遊還來的刺激有趣喔！

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１.剛好路過彩券行想試手氣

你身邊有沒有一種人只要經過彩券行或是刮刮樂攤販就一定要來一張的？俗話說「走過路過不要錯過！」，此類型的人就是抱持著這樣的精神，寧可錯刮一百，也不能放過一張（？）



得到希望的瞬間：財神站在你身邊，不可能不刮吧！

有相同共鳴的網友分享「機會是給準備好的人，説不定財神爺或幸運之神今天就站在你身邊，怎麼可以錯過？」雖然看似搞笑無厘頭，但確實沒有人能預測幸運何時會降臨。秉持這樣的信念不放過任何一個中獎機會，看來也不無道理呀！

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努力生活、勤懇工作的你別忘了適時幫自己加油打氣！不瞞大家說...其實小編偷偷買好10月份的快樂了，最近上市的新款刮刮樂：鑽很大、寵麻吉、連線派對、幸運777，都已經玩過一遍（笑）！需要舒壓、需要找點生活樂趣、需要開心小確幸的時候，不妨考慮來張刮刮樂，一邊刮一邊重獲快樂吧～

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年9月21日至2022年9月20日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『上班族必買刮刮樂理由』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統